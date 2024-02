Vulkanausbruch auf Island Und wieder spuckt die Erde Feuer Stand: 08.02.2024 10:17 Uhr

Erst im Januar brach auf Island ein Vulkan aus - nun wird erneut eine Eruption gemeldet. Im Südwesten des Landes hat sich ein kilometerlanger Erdriss aufgetan - daraus sprudelt glutrote Lava.

Auf Island ist es im Südwesten des Landes erneut zu einem Vulkanausbruch gekommen. Nördlich des Küstenortes Grindavík hat sich ein langer Erdriss aufgetan, aus dem glutrote Lava mehrere Meter in die Höhe sprudelte. Rund um den Riss bildete sich schnell ein Lavafeld, wie in Livestreams des isländischen Rundfunksenders RÚV zu sehen war.

Drei Kilometer langer Riss

Nach Angaben der Wetterbehörde Vedurstofa begann der Ausbruch am Donnerstag gegen 6 Uhr nordöstlich des Berges Sylingarfell, nachdem er sich kurz davor durch zunehmende Erdbebenaktivität angekündigt hatte. Der Riss sei etwa drei Kilometer lang, die Lava fließe zunächst hauptsächlich nach Westen, teilte die Behörde mit.

Die Wetterbehörde hatte jüngst eine erneute Ansammlung von mehreren Millionen Kubikmetern Magma unterhalb des Gebietes verzeichnet und deshalb davor gewarnt, dass die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen erneuten Eruption gestiegen sei.

Ausbruch erst im Januar

In dem Vulkangebiet auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich von Reykjavik hat es in der vergangenen Zeit immer wieder spektakuläre Spalteneruptionen dieser Art gegeben - insgesamt ist es der sechste Vulkanausbruch in Island innerhalb von zwei Jahren. Erst am 14. Januar hatte sich in der Nähe des 4000-Einwohner-Ortes Grindavik ein Ausbruch ereignet.

Island ist mit mehr als 30 aktiven Vulkansystemen die größte und aktivste Vulkanregion Europas. Der Inselstaat im Nordatlantik liegt auf dem sogenannten Mittelatlantischen Rücken, der die eurasische und die nordamerikanische Erdplatte trennt.