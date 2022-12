Britische Modedesignerin Vivienne Westwood gestorben Stand: 29.12.2022 22:57 Uhr

Die britische Modeschöpferin Vivienne Westwood ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie war einflussreich in der modischen Punk-Bewegung. Sie gab Modenschauen in London, Paris, Mailand und New York.

Die britische Modedesignerin Vivienne Westwood ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das gab ihr Modehaus bekannt. Westwood sei friedlich gestorben. Die Todesursache wurde zunächst nicht genannt.

Westwood feierte in den 1970er Jahren in der Modewelt Erfolge mit ihrer radikalen Interpretation des urbanen Street Styles. Sie war einflussreich in der modischen Punk-Bewegung. Im Laufe ihrer Karriere gab sie Modenschauen in London, Paris, Mailand und New York.

Ihr Nachname wurde trotz ihres wechselhaften Geschmacks mit Stil in Verbindung gebracht. Was Westwood als Nächstes kreieren würde, war nie vorhersehbar. Ihre orange gefärbten Haare wurden zu ihrem Markenzeichen. Ihre Bekanntheit nutzte Westwood später, um sich für den Umweltschutz einzusetzen.