UNICEF-Foto des Jahres Unbeschwertheit unter Wolken des Krieges Stand: 21.12.2023 12:22 Uhr

Eine Aufnahme spielender Kinder in der Ukraine ist vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zum Foto des Jahres gekürt worden. Es zeige "kindliche Widerstandskraft", so UNICEF. Der zweite Preis ging an einen Deutschen.

Das UNICEF-Foto des Jahres 2023 zeigt spielende Kinder in der Ukraine vor dem Hintergrund eines brennenden Öllagers. Das Bild stammt von dem polnischen Fotografen Patryk Jaracz, wie die Kinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen anlässlich der Preisverleihung mitteilte.

Das Siegerbild zeige kindliche Widerstandskraft und Freude inmitten weltweiter Kriege, Konflikte und Katastrophen. Es halte einen Moment der Unbeschwertheit fest, unter den schwarzen Wolken des Krieges auf einer Wiese im Nordwesten der Ukraine. Es zeigt, wie die fünfjährige Alina, begleitet von zwei Freundinnen, auf einer Wiese das Fahrradfahren übt.

Spielende Mädchen in der Ukraine - im Hintergrund brennt es in einem Öllager.

In der Nacht vor der Aufnahme hatte den Angaben zufolge eine russische Drohne in der Nähe ein Öllager in Brand gesetzt. Die schwarze Rauchsäule des brennenden Öllagers dominiert den Hintergrund des Bildes.

UNICEF-Schirmherrin Elke Büdenbender betonte, es seien Kinder wie Alina und ihre Freundinnen, "die uns Hoffnung schenken und uns optimistisch in die Zukunft blicken lassen".

Zweiter Preis für Reportage aus Afghanistan

Der zweite Preis ging an den deutschen Fotografen Oliver Weiken für eine Reportage über Kinderarbeit in Afghanistan nördlich von Kabul. Weiken begleitete den Angaben zufolge mit der Kamera Jungen in Afghanistan, die hundert Meter und mehr in die Berge von Chinarak hineinkriechen, um Kohle zu fördern.

Ein Kind, das in den Bergen von Chinarak in Afghanistan arbeitet.

Mit dem dritten Preis wurde die in Russland geborene Fotografin Natalya Saprunova für eine Reportage über Kinder des indigenen Volkes der Ewenken ausgezeichnet. Sie dokumentiere damit den Wandel der Kindheit im sibirischen Jakutien.