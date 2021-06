Neues Gesetz in Ungarn Homosexualität als Feindbild

avatar Biocreature 15.06.2021 • 15:55 Uhr

Und wann schmeißen wir Ungarn endlich aus der EU?...

...Sorry, aber einige Ostblockländer scheinen wirklich noch im tiefsten Mittelalter zu leben. --- Das gilt nicht nur für die jeweiligen Regierungen, wie jetzt in Ungarn, ggf. bald auch in Polen, in Russland, es gilt auch für die Bevölkerung, die das so zulassen indem sie solche Politiker wählen. - Es ist ein trauriger Tag heute. Und ich befürchte, es wird nicht der letzte sein!