Reaktionen auf russische Raketen "Barbarische und feige Angriffe" Stand: 10.10.2022 16:00 Uhr

Die russischen Angriffe auf mehrere ukrainische Städte haben vor allem im Westen für Empörung gesorgt. Am Dienstag wollen sich die G7 zu einem Sondergipfel zusammenschalten. Auch Hilfszusagen an die Ukraine gibt es - aber noch wenig Konkretes.

Die russischen Angriffe mit mehr als 80 Raketen und Drohnen auf ukrainische Städte haben vor allem in westlichen Staaten Empörung ausgelöst. Zahlreiche westliche Staatschefs telefonierten mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und versicherten ihm die Solidarität ihrer Länder.

Deutschlands Außenministern Annalena Baerbock zeigte sich von den Angriffen schockiert und nannte sie "niederträchtig". Man tue "alles, um die Luftverteidigung zu stärken", twitterte sie. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht erklärte, die Angriffe zeigten, wie wichtig die schnelle Lieferung von Flugabwehrsystemen sei.

In den nächsten Tagen solle das erste von vier IRIS-T-Systemen in die Ukraine geliefert werden. Dies war auch schon vor den Angriffen so angekündigt. Die restlichen drei Systeme soll die Ukraine im kommenden Jahr erhalten. IRIS-T gilt als hochmodernes Flugabwehrsystem, über das auch die Bundeswehr noch nicht verfügt. Es wird direkt vom Hersteller Diehl an die Ukraine geliefert.

Frankreich kündigt Rüstungshilfe an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte nach einem Telefonat mit Selenskyj an, die Unterstützung für die Ukraine zu verstärken, "auch in Form von Rüstungsgütern". Die beiden Präsidenten hätten konkret darüber gesprochen, wie die ukrainische Flugabwehr gestärkt werden könne, hatte Selenskyj nach dem Telefonat erklärt.

Der britische Außenminister James Cleverly twitterte, dass die Angriffe ein Zeichen der Schwäche des russischen Präsidenten Wladimir Putin seien, nicht der Stärke.

Sondergipfel der G7 am Dienstag

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte die Angriffe "entsetzlich" und "rücksichtslos". Er bekräftigte die Unterstützung der NATO für die Ukraine, sagte aber nichts über mögliche neue Hilfs- oder Waffenlieferungen.

Auch die EU-Kommission verurteilte den russischen Raketenbeschuss als abscheulich: "Es handelt sich um barbarische und feige Angriffe", sagte ein Sprecher. Sie seien ein Verstoß gegen das Völkerrecht und eine weitere Eskalation des Krieges, die völlig inakzeptabel sei. Inakzeptabel sei außerdem auch, dass die russische Armee offenbar auch den Luftraum Moldaus für die Angriffe verletzt hat. Das kleine Nachbarland der Ukraine hatte gemeldet, dass drei russische Raketen aus dem Schwarzen Meer durch den moldauischen Luftraum in Richtung der Ukraine geflogen seien.

Die Gruppe der sieben führenden westlichen Industrienationen G7 will bereits am Dienstag zu einem Sondergipfel per Video zusammenkommen. Darauf hätten sich Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Telefonat geeinigt, teilten Selenskyj und ein Sprecher der deutschen Regierung mit.

Auch Indien und China rufen zur Entspannung auf

China und Indien riefen zur Deeskalation des Konflikts auf. "Wir hoffen, dass sich die Lage bald deeskaliert", sagt eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums in Peking. Indien äußerte sich besorgt und forderte ein Ende der Kämpfe. Die Regierung sei der Ansicht, dass die Feindseligkeiten niemandem nützten und sie umgehend eingestellt werden müssten, sagte ein Sprecher. Es sei dringend erforderlich, auf den Weg der Diplomatie und des Dialogs zurückzukehren.

China und Indien sind kein Teil der hauptsächlich westlichen Koalition zur Unterstützung der Ukraine. Sie tragen die Sanktionen gegen Russland nicht mit und profitieren von russischen Rohstofflieferungen.