Die ukrainische Offensive hat ihre Ziele verfehlt, sagt der Militäranalyst Gady nach einem Frontbesuch. Russland habe zwar Verluste erlitten, aber auch Kiews Militär sei geschwächt. Die ukrainischen Streitkräfte müssten nun in die Defensive gehen.

tagesschau.de: Sie waren vor Kurzem an der Front in der Ukraine - welchen Eindruck hatten Sie vom aktuellen Stand der ukrainischen Offensive?

Franz-Stefan Gady: Es scheint so, dass die ukrainische Gegenoffensive bereits im September ihren Höhepunkt überschritten hat und dass die Kampfhandlungen nach Ende dieses Monats stetig abgenommen haben. Die geographischen Ziele, die sich die Ukraine selbst gesteckt hat - die Stadt Tokmak als Zwischenziel im Süden beziehungsweise Melitopol und dann weiter der Vorstoß zum Asowschen Meer - wurden in dieser Offensive nicht erreicht.

Ein Ziel dieser Offensive war auch, das offensive Potenzial der Russen zu schwächen und gleichzeitig die eigene Kampfkraft für zukünftige Operationen aufrecht zu halten. Hier haben wir kein klares Bild über die Abnutzungsraten.

Einige Daten deuten darauf hin, dass die Ukrainer zwar einiges an Kampfkraft eingebüßt, sie es aber geschafft haben, den Russen sehr schwere Verluste hinzuzufügen. Insofern - auch wenn die geographischen Ziele der Offensive verfehlt wurden, gibt es hier noch eine weitere Dimension, in die man aber weniger Einblick hat.

Zur Person

Franz-Stefan Gady ist unabhängiger Analyst und Militärberater. Darüber hinaus ist er Senior Fellow am Institute for International Studies in London und Adjunct Senior Fellow am Center for New American Security in Washington DC. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den Vereinigten Staaten in Fragen der Strukturreform und der Zukunft der Kriegsführung. Feldforschungen und Beratungstätigkeiten führten ihn mehrmals in die Ukraine, nach Afghanistan und in den Irak, wo er die ukrainischen Streitkräfte, die afghanische Armee, sowie NATO-Truppen und kurdische Milizen bei verschiedenen Einsätzen begleitete. Er ist auch Reserveoffizier.