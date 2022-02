Überblick Krieg gegen die Ukraine Berichte über Kriegsverbrechen: Was bekannt ist Stand: 28.02.2022 20:14 Uhr

Die ukrainische Führung wirft Russland Kriegsverbrechen vor. Im Netz kursieren Aufnahmen, die Vergehen an Zivilisten zeigen sollen. Nicht immer sind die Hinweise eindeutig.

"Kriegsverbrechen und Verletzungen des Römischen Statuts": Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba ist in seiner Verurteilung des russischen Vorgehens rigoros. Nach den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs gegen sein Nachbarland häufen sich Berichte, denen zufolge russische Truppen zunehmend zivile Ziele getroffen oder gar gezielt angegriffen haben sollen.

Nachrichten- und Aktivistenseiten im Netz - nicht nur im ukrainischsprachigen Raum - greifen die Vorwürfe auf und präsentieren auf sozialen Netzwerken kursierende Aufnahmen als mutmaßliche Belege. Weder die Authentizität der Aufnahmen noch die geschilderten Kriegsereignisse lassen sich stets unabhängig verifizieren. Doch weltweit greifen Politiker den Vorwurf von Kriegsverbrechen bereits auf - darunter die litauische Regierung und Grünen-Covorsitzender Omid Nouripour. Was ist über die berichteten Fälle bekannt? Und auf welcher Rechtsgrundlage können "Kriegsverbrechen" geahndet werden? Ein Überblick.

Auf welcher Rechtsgrundlage sind Kriegsverbrechen ahndbar?

Was unter einem Kriegsverbrechen zu verstehen ist, hat die große Mehrheit der UN-Staaten in den Genfer Abkommen von 1949 und dem Römischen Statut festgehalten. Die Genfer Abkommen regeln unter anderem den Schutz der Zivilbevölkerung und von Kriegsgefangenen in einem internationalen bewaffneten Konflikt. Mit dem Römischen Statut wurde der Internationale Strafgerichtshof eingerichtet, der Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Verbrechen der Aggression und eben Kriegsverbrechen verfolgen kann.

Welche Taten sind darin unter Strafe gestellt?

Kriegsverbrechen sind nach Artikel 8 des Römischen Status "schwere Verletzungen der Genfer Abkommen" - unter anderem die vorsätzliche Tötung und Folter von Zivilisten sowie Kriegsgefangenen, aber auch schwere Körperverletzungen. Weiter aufgelistet werden die willkürliche Zerstörung und Aneignung von Eigentum in großem Ausmaß, Vertreibung und Geiselnahmen.

Daneben werden auch als Kriegsverbrechen definiert: "andere schwere Verstöße gegen die (…) im internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche". Dazu zählen etwa Angriffe auf die Zivilbevölkerung, zivile Objekte und humanitäre Hilfsmissionen sowie überhaupt das Führen eines Angriffs. Außerdem auch Plünderungen, die Verwendung von Giftwaffen, Vergewaltigungen, sexuelle Sklaverei und Nötigung zur Prostitution, das Aushungern von Zivilisten und der Einsatz von Kindersoldaten.

Berichte über Einsatz von Streumunition

Streumunition ist international geächtet - unter anderem im 2010 in Kraft getretenen Übereinkommen über Streumunition, einem völkerrechtlichen Vertrag, dem sich allerdings weder Russland noch die Ukraine angeschlossen haben. Sie besteht aus Geschossen, die eine Vielzahl kleinerer Geschosse freisetzen und deshalb besonders brutale Schäden verursachen können.

Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" (HRW) berichtet, beim Einschlag einer Streubombe in der Stadt Wuhledar in der Oblast Donezk vor einer Klinik seien vier Zivilisten getötet und zehn Menschen verletzt worden. Bei dem Geschoss soll es sich um einen Sprengkopf handeln, der mit einer ballistischen 9K79 Totschka-Geschoss abgefeuert wurde, die unter dem NATO-Codenamen SS-21 Scarab bekannt ist. Mit Sprengköpfen des angeblich aufgefundenen Typs N123 werden allerdings üblicherweise chemische Kampfstoffe abgefeuert.

Zur Bestätigung gibt HRW an, einen Doktor und die Verwaltung der Klinik angerufen zu haben - dort seien die Namen der Getöteten und Verwundeten bestätigt und auch Fotos zur Verfügung gestellt worden.

Die Investigativ-Journalistengruppe "Bellingcat" berichtet, sie habe anhand von Aufnahmen in sozialen Netzwerken noch weitere Stellen aufgespürt, an denen russische Streumunition eingeschlagen sein soll - darunter in einer Wohngegend unweit einer Kinderklinik in der umkämpften Stadt Charkiw.

Über beide Fälle berichtet auch Amnesty International und erklärt, die vorliegenden Aufnahmen mit den Mitteln seines Crisis Evidence Lab geprüft zu haben. Russland gehe beim Einsatz ballistischer Raketen und anderer Sprengsätze in dicht besiedelten Gebieten mit "eklatanter Achtlosigkeit" vor, wird Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard zitiert: "Einige dieser Angriffe könnten Kriegsverbrechen sein."

In der Stadt Ochtyrka 100 Kilometer westlich von Charkiw soll bei einem Artillerieangriff ein Kindergarten getroffen worden sein. Als Belege, dass zum Zeitpunkt des Angriffs am 24. Februar russische Truppen in und um die Stadt präsent und in Kämpfe verwickelt waren, führt "Bellingcat" entsprechende Posts in sozialen Netzwerken an. Über die via Geolokation von "Bellingcat" in der Nähe aufgespürten Raketenwerfersysteme BM-27 und BM-30 verfügt allerdings sowohl Russland als auch die Ukraine. Wer die Rakete abgefeuert hat, lasse sich daher nicht klären.

Berichte über Beschuss eines Zivilisten-Busses

Im Umland der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine 20 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt liegt, soll ein Bus mit Zivilisten beschossen worden sein. Das ukrainische Nachrichtenportal "Ukrainska Pravda" meldete am Sonntag, russische Truppen hätten einen Bus mit Zivilisten beschossen und anschließend keine Erste Hilfe zu ihnen gelassen.

Das Portal beruft sich dabei auf Angaben von Dmytro Schywyzkyj, den Leiter der Verwaltung aus der Oblast von Sumy, der auf Telegram schrieb, zwischen den Ortschaften Tschupachowka und Dwschik sei die Umgebung vermint, sodass keine andere Zufahrt zu den Verletzten möglich gewesen sei. Schwywyzkyj schrieb: "Die Angaben werden geprüft, Details folgen." Seitdem hat er jedoch keine weiteren Informationen dazu veröffentlicht.

Berichte über Tötung eines Schulkindes

Russische Sabotage- und Aufklärungsgruppen sollen in Kiew am Vormittag des 26. Februar ein Mädchen im Grundschulalter und ihre Eltern erschossen haben, berichtet das Portal lb.ua. Zwei weitere Kinder der Familie befänden sich schwer verletzt im Krankenhaus - für sie ruft das Portal in der Meldung zu Spenden auf. Zum Beleg der Identität zeigt das Portal ein Foto, das die Schülerin zeigen soll und führt an, sie heiße Polina und besuche die vierte Klasse der Schule Nummer 24 in Kiew. Auch die Seite censor.net berichtet über den Fall. Sie beruft sich auf den stellvertretenden Kiewer Bürgermeister Wolodymyr Bondarenko, der das Foto mit den Angaben auf Facebook veröffentlicht hat.

Video: Panzer fährt über Zivilfahrzeug

Auf einer Videoaufnahme aus dem nördlichen Kiewer Stadtteil Obolon ist zu sehen, wie ein Panzer auf offener Straße über ein Zivilfahrzeug fährt. Der Insasse des PKW, bei dem es sich um einen alten Mann handeln soll, soll überlebt haben. Verbreitet wurde die Aufnahme unter anderem von dem von belarusischen Oppositionellen geführten Nachrichtenkanal Nexta. Belege jenseits des zusammenhängenden Bildmaterials gibt es nicht - jedoch wollen einige Betrachter den Panzertyp Strela-10 (NATO-Code Gopher) erkannt haben - über solche Fahrzeuge verfügen sowohl Russland als auch die Ukraine.

Die britische Boulevardzeitung "The Sun" schreibt von einem angeblichen Augenzeugen namens "Viktor Berbasch", der den Vorfall beobachtet haben soll. Er wird mit den Worten zitiert: "Das war kein Zufall, was war zum Spaß - es war unnötig. Er ist einfach in dieses Auto hineingefahren, hat angehalten, den Rückwärtsgang eingelegt und weitergefahren." Der "Sun" zufolge geht das ukrainische Verteidigungsministerium davon aus, dass der Panzer von einer Gruppe "feindlicher Sabotage- und Aufklärungstruppen" gesteuert worden sei.

Mit Informationen von Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion.