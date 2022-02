Krieg gegen die Ukraine Explosionen in Kiew und Charkiw Stand: 28.02.2022 07:33 Uhr

Die russische Armee hat sich auch in der Nacht schwere Gefechte mit ukrainischen Truppen geliefert. In Kiew und Charkiw soll es mehrere Explosionen gegeben haben. Doch nach US-Angaben stockt der russische Vormarsch.

Die russische Offensive gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew wird nach Angaben des ukrainischen Militärs fortgesetzt. In den Metropolen Kiew und Charkiw kam es nach Angaben des staatlichen Informationsdienstes der Ukraine zu mehreren Explosionen. Zuvor sei es in der Hauptstadt Kiew mehrere Stunden lang ruhig gewesen, hieß es.

Im Norden Kiews habe die russische Armee versucht, eine Pontonbrücke zu bauen, um den Fluss Irpin zu überqueren, schrieb der ukrainische Generalstab auf Facebook. Ein weiterer Versuch, die Stadt Irpin kurz vor Kiew zu erobern, sei erfolglos gewesen, hieß es weiter.

Klitschko hofft auf Unterstützung

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko lobte die Moral der Bürgerinnen und Bürger, sorgte sich aber zugleich, wie lange sie durchhalten könnten. Männer wie Frauen, die Kiew verteidigen wollten, hätten sich Waffen an eigens eingerichteten Verteilstationen abgeholt, sagte er. Zugleich stehe die Stadt am Rande einer humanitären Katastrophe. Es gebe zwar noch Strom, Wasser und Heizung in den Wohnungen, sagte Klitschko. "Aber die Infrastruktur ist zerstört, um Lebensmittel und Medikamente auszuliefern."

Das US-Unternehmen Maxar, das sich auf hochauflösende Satellitenbilder spezialisiert hat, meldete, ein kilometerlanger russischer Konvoi bestehend aus Truppen, Panzern und Versorgungsfahrzeugen bewege sich auf Kiew zu.

Ukrainische Armee: 4500 tote russische Soldaten

In Kiew seien bisher neun Zivilpersonen getötet worden, darunter ein Kind, erklärte Klitschko. Das ukrainische Innenministerium meldete 352 getötete Zivilisten im ganzen Land, darunter 14 Kinder. 1684 Menschen seien verwundet, darunter 116 Kinder. Russland hatte wiederholt versichert, dass seine Truppen lediglich ukrainische Militäranlagen ins Visier nähmen. Die ukrainische Zivilbevölkerung sei nicht in Gefahr.

Erstmals räumte das russische Verteidigungsministerium aber ein, dass es Tote und Verletzte unter seinen Soldaten gebe. Zudem seien "einige wenige" russische Soldaten gefangen genommen worden. Genaue Zahlen wurden nicht genannt.

Nach Angaben der ukrainischen Armee sollen auf russischer Seite seit Beginn des Krieges etwa 4500 Soldaten getötet worden sein. Außerdem seien Hubschrauber, Panzer und weitere militärische Fahrzeuge zerstört worden, erklärte der ukrainische Generalstab. Weder die ukrainischen noch die russischen Angaben ließen sich unabhängig bestätigen.

Ziele im Süden und Osten der Ukraine

Derweil sollen von der Krim aus viele Bomber und Jagdflugzeuge in Richtung der Ukraine gestartet sein. Neben Kiew sollen Städte im Süden und im Osten zu den Zielen gehören, wie die ukrainische Agentur Unian meldete. Nach Angaben der Agentur Interfax-Ukraine rückten russische Truppen von der südukrainischen Stadt Cherson in Richtung Mykolajiw vor. Auch diese Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen.

In der ukrainischen Großstadt Tschernihiw unweit der Grenze zu Belarus soll eine Rakete ein Wohnhaus getroffen haben. Dadurch sei ein Feuer ausgebrochen, wie der staatliche Informationsdienst der Ukraine auf Telegram schrieb. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht.

US-Pentagon: Russischer Vormarsch stockt

Zuvor hätten russische Truppen bereits die südukrainische Stadt Berdjansk am Asowschen Meer erobert, sagte Olexij Arestowitsch, Berater des Büros des ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer, die als ein Hauptziel der russischen Kräfte gilt, halte hingegen durch, so Arestowitsch. Heftige Kämpfe tobten nach ukrainischen Angaben auch in Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes.

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums wird der Vormarsch der Russen von heftiger Gegenwehr der Menschen in der Ukraine gebremst. "Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand", sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Ministeriums in einem Briefing für Journalisten. "Das ist heldenhaft, das ist inspirierend, und das ist für die Welt sehr deutlich zu sehen." Man beobachte zudem "Treibstoff- und Logistikengpässe" der russischen Truppen, hieß es. Ebenso sei die ukrainische Luftabwehr intakt, wenn auch geschwächt.

Belarus vor möglichem Kriegseintritt

Belarus könnte sich nach US-Geheimdienstinformationen noch an diesem Montag der Militärinvasion Russlands in die Ukraine anschließen. Die Entscheidung des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko, Soldaten ins Nachbarland zu schicken, hänge vom Ausgang der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine ab, sagte ein hoher US-Geheimdienstbeamter. Die Verhandlungen sollten in einem Ort an der belarussischen Grenze stattfinden.

Fallschirmjäger sollen indes bereits den Befehl bekommen haben, am Morgen in die Ukraine zu fliegen, berichtete die ukrainischen Agentur Unian. Sie beruft sich dabei auf Informationen der Nichtregierungsorganisation Bysol (Belarus Solidarity Foundation), die sich für Betroffene von politischen Repressionen in Belarus einsetzt. Auch dies ließ sich nicht unabhängig prüfen.

Erste Friedensgespräche erwartet

Erwartet wird, dass es erste Gespräche über eine mögliche Friedenslösung zwischen Vertretern der Ukraine und Russland gibt. Das melden die russische Staatsagentur Tass und die "Ukrainska Pravda". Das Treffen, das eigentlich schon am Sonntag beginnen sollte, findet an der ukrainisch-belarussischen Grenze in der belarussischen Region Gomel statt.

Kiew habe keine Bedingungen gestellt, hatte das ukrainische Präsidialamt zuvor mitgeteilt. Präsident Selenskyj zeigte sich jedoch skeptisch: "Ich glaube nicht an ein Ergebnis dieses Treffens, aber lasst es uns versuchen."