Krieg gegen die Ukraine Neue EU-Sanktionen gegen Russland Stand: 15.03.2022 11:51 Uhr

Die EU hat eine vierte Serie von Sanktionen gegen Russland beschlossen. Das Paket ziele auf Einzelpersonen und Organisationen, die in den Krieg gegen die Ukraine verwickelt seien. Auch Bereiche der russischen Wirtschaft sind betroffen.

Wegen des Krieges in der Ukraine weitet die Europäische Union ihre Sanktionen gegen Russland aus. Das neue vierte Sanktionspaket soll heute in Kraft treten. Dieses umfasst eine Ausfuhrsperre für Luxusgüter nach Russland, Einfuhrbeschränkungen für bestimmte Produkte der russischen Eisen- und Stahlindustrie sowie ein umfassendes Verbot neuer Investitionen in den russischen Energiesektor.

Zugang zu EU-Finanzmarkt einschränken

Weiterhin dürfen der russische Staat und russische Unternehmen künftig nicht mehr von Ratingagenturen aus der EU bewertet werden. Ziel der Maßnahme ist es, Russlands Zugang zum EU-Finanzmarkt noch weiter einzuschränken. Von dem Verbot sind den Angaben zufolge alle Ratingdienstleistungen betroffen.

Zudem sollen Russland unter anderem handelspolitische Vergünstigungen gestrichen werden, die es eigentlich als Mitglied der Welthandelsorganisation WTO hat. Konkret geht es dabei darum, Russland den sogenannten Meistbegünstigtenstatus zu entziehen. Darüber wird verhindert, dass der russische Staat und seine Eliten Kryptowerte nutzen können, um die Sanktionen zu umgehen.

Sanktionen gegen Abramowitsch

Zu diesen Eliten wird dabei ab sofort auch der russische Multimilliardär und bisheriger Eigentümer des britischen Fußballclubs FC Chelsea, Roman Abramowitsch, gezählt. Er kommt im Zuge dieser Sanktionsrunde auf die Liste derjenigen Personen, gegen die wegen des Kriegs gegen die Ukraine EU-Strafmaßnahmen gelten.

Konkret bedeutet dies, dass die in der EU vorhandenen Vermögenswerte von Abramowitsch eingefroren werden müssen und er nicht mehr in die EU einreisen darf. Das Vermögen von Abramowitsch wurde vom US-Magazin "Forbes" auf zuletzt 7,2 Milliarden US-Dollar (etwa 6,5 Mrd. Euro) geschätzt. Er werde zudem nicht mehr in die EU einreisen dürfen, berichteten die Nachrichtenagenturen dpa und AFP unter Berufung auf Diplomaten.

Britische Sanktionen verhängt

Zuvor hatte bereits Großbritannien Sanktionen gegen Abramowitsch und andere Milliardäre beschlossen, die zum "inneren Kreis" des russischen Staatschefs Wladimir Putin gehören sollen. Abramowitsch ist ein Sonderfall, denn er hat neben der russischen und israelischen auch die portugiesische Staatsbürgerschaft und damit einen EU-Pass. Die Umstände seiner Einbürgerung werden in Portugal allerdings derzeit untersucht.

London: Auch Export von Luxusgütern

Laut der Agentur Reuters will auch Großbritannien des weiteren den Export von Luxusgütern nach Russland verbieten. und neue Zölle auf russische Importe im Wert von 900 Millionen Pfund (1,2 Milliarden US-Dollar), einschließlich Wodka, erheben. "Unsere neuen Zölle werden die russische Wirtschaft weiter vom Welthandel isolieren und sicherstellen, dass sie nicht von dem regelbasierten internationalen System profitiert, das sie nicht respektiert", sagte Finanzminister Rishi Sunak laut Reuters in einer Erklärung.

Seit Beginn der Invasion harte Sanktionen

Die EU hat seit Beginn der russischen Invasion im Februar harte Sanktionen gegen Russlands Präsident Wladimir Putin, das russische Finanzsystem und die Wirtschaftsoligarchen des Landes verhängt. Erst vergangene Woche verkündete sie weitere Schritte gegen 160 Einzelpersonen und neue Beschränkungen beim Export von Technik für Funk und zur Navigation in der Seefahrt.