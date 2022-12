Krieg gegen die Ukraine Heftige Kämpfe im Donbass Stand: 10.12.2022 19:18 Uhr

Die Donbass-Region im Osten der Ukraine ist einmal mehr Schauplatz schwerer Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Truppen. Die Regierung in Moskau meldet Geländegewinne - und setzt die Angriffe auf das ukrainische Energienetz fort.

Die Ukraine und Russland melden heftige Gefechte aus der Donbass-Region im Osten des Landes. "Der Donbass ist die Hauptfront im Kampf um die Unabhängigkeit der Ukraine", sagte der Sprecher der Heeresgruppe Ost der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj. Dabei verlege sich die russische Armee auf eine neue Taktik: Statt einer großangelegten Offensive stoße man nun mit kleineren Einheiten vor. Die ukrainischen Streitkräfte hätten Angriffe in den Regionen Donezk und Luhansk zurückgeschlagen.

Zuvor hatte Russland Geländegewinne im Donbass gemeldet: "Im Raum Donezk haben die russischen Einheiten ihre Angriffe fortgesetzt und den Gegner aus seinen befestigten Stellungen vertrieben", erklärte Armeesprecher Igor Konaschenkow. Auch im Norden zwischen den Kleinstädten Kreminna und Lyman habe man Stellungen erobert.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Selenskyj: Bachmut komplett zerstört

Besonders massiv konzentrieren sich die russischen Angriffe offenbar auf die Stadt Bachmut im Oblast Donezk. Dort seien aktuell mehr als 20 Wohnsiedlungen unter Beschuss geraten, meldete die Ukraine. Die Invasionstruppen hätten Truppen und Kriegsgerät um Bachmut zusammengezogen und versuchen demnach, die Stadt einzukreisen. Sie wird seit einem halben Jahr mit Raketen beschossen.

Nach dem Rückzug russischer Truppen aus Cherson im Süden haben sich die Kämpfe um Bachmut verschärft, weil Russland nach den Niederlagen im Herbst wieder einen sichtbaren Erfolg sucht. Eine Einnahme von Bachmut würde ukrainische Nachschublinien unterbrechen und den Russen die Möglichkeit geben, auf Kramatorsk und Slowjansk vorzustoßen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte in seiner allabendlichen Botschaft an seine Landsleute, Bachmut sei bei den jüngsten Kämpfen komplett zerstört worden: "Die Besatzer haben Bachmut tatsächlich zerstört, eine weitere Stadt im Donbass, die die russische Armee in verbrannte Ruinen verwandelt hat." "Bachmut, Soledar, Marjinka, Kremmina - für lange Zeit gibt es keinen Lebensraum mehr in diesen Gegenden."

Dunkelgrün: Vormarsch der russischen Armee. Schraffiert: Von Russland annektierte Gebiete. Bild: ISW/7.12.2022

Neue russische Angriffe auf Energieinfrastruktur

Unterdessen setzte Russland auch seine Luftangriffe auf das ukrainische Energienetz fort: Besonders betroffen von Stromausfällen seien die Regionen Cherson, Donezk und Charkiw, hieß es. Auch aus der Region Odessa wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag Angriffe auf die Infrastruktur gemeldet.

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal erklärte, die Bürgerinnen und Bürger müssten den ganzen Winter über mit Stromabschaltungen rechnen. Zwar sei die Lage gegenwärtig unter Kontrolle, doch gebe es durch die Schäden weiter Mängel bei der Stromversorgung. "Alle Wärme- und Wasserkraftwerke des Landes wurden beschädigt." Dazu seien etwa 40 Prozent der Hochspannungsnetzanlagen unterschiedlich stark zerstört.

"Daher sind in den meisten Region die Einschränkungen in der Stromversorgung immer noch erheblich", bilanzierte er. "Seien wir ehrlich, dass wir diesen Winter ständig unter den Bedingungen eines begrenzten Stromverbrauchs leben werden", sagte er nach Angaben der Staatsagentur Unian.

Kritische Infrastruktur hat Priorität

Dabei müssten Prioritäten gesetzt werden, erklärt Schmyhal weiter. Vorrang habe die kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser sowie die Wasser- und Wärmeversorgung, gefolgt vom militärisch-industriellen Komplex. Erst an dritter Stelle stünden kritische Versorgungsobjekte wie Bäckereien oder Molkereien. Die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Strom stehe erst an vierter Stelle.