Mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine "Wir wollen sie drin haben" Stand: 28.02.2022 07:46 Uhr

Angesichts des Kriegs gegen die Ukraine fordern Einige, das Land schnell zum Beitrittskandidaten zu machen. Nach dem Willen der EU-Kommissionschefin soll die Ukraine zumindest perspektivisch Teil der Staatengemeinschaft werden.

Die Ukraine soll nach dem Willen der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Mitglied der EU werden. Dem Sender Euronews hatte sie am Sonntag auf die Frage einer Reporterin nach einer Aufnahme der Ukraine gesagt: "Im Laufe der Zeit gehören sie tatsächlich zu uns. Sie sind einer von uns und wir wollen sie drin haben."

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Angaben mit von der Leyen telefoniert und das Thema zur Sprache gebracht.

Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine waren zuletzt Forderungen aus der EU laut geworden, der Ukraine schnell eine Beitrittsperspektive zu geben. So hatten sich etwa die baltischen Staaten dafür ausgesprochen, die Ukraine zum Beitrittskandidaten zu machen. Auch die Slowakei kündigte an, einen EU-Beitritt des Landes zu unterstützen.

Am Sonntag hatte die EU zudem entschieden, selbst Waffen an die Ukraine zu liefern - ein Novum in der Geschichte der Staatengemeinschaft.