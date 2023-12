Krieg gegen die Ukraine Tote und Verletzte bei schweren Angriffen Stand: 29.12.2023 11:05 Uhr

Nach heftigen Angriffen auf die Ukraine melden die Behörden in mehreren Städten des Landes Tote und Verletzte. Betroffen ist vor allem Dnipro - aber auch in Kiew, Charkiw, Odessa und Lwiw gibt es Todesopfer.

Bei einer neuen russischen Angriffswelle auf ukrainische Städte sind nach ukrainischen Angaben landesweit mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt worden.

In vielen Städten fiel zudem der Strom aus. Betroffen davon seien der Norden und Süden des Landes, teilte das Energieministerium mit.

Schwerster Angriff seit Langem

Luftwaffensprecher Jurij Ihnat sagte im ukrainischen Nachrichtenfernsehen, derart viele "rote feindliche Ziele" habe man seit Langem nicht mehr auf den Monitoren gehabt. Eingesetzt worden seien "Kinschal"-Hyperschallraketen, ballistische Raketen des Typs "S 300", verschiedene Marschflugkörper und weitreichende Drohnen iranischer Bauart. Etwa 18 strategische Bomber seien in der Luft gewesen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach auf X, früher Twitter, von rund 110 Raketen - die meisten davon seien von der Ukraine abgeschossen worden. Selenskyj betonte, es sei einer der bislang schwersten Angriffe auf die Ukraine gewesen.

Tote und Verletzte nach Angriff auf Kiew

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, in der Hauptstadt Kiew seien mindestens zwei Menschen bei den Angriffen ums Leben gekommen. Außerdem würden infolge der Angriffe mindestens sieben Menschen in Krankenhäusern behandelt. Dort sei es zu Explosionen gekommen, wie Bürgermeister Klitschko im Onlinedienst Telegram mitteilte. Verletzte lägen noch unter den Trümmern.

Eine als Luftschutzraum genutzte U-Bahn-Station sei beschädigt worden. Laut der Stadtverwaltung geriet ein Wohngebäude durch herabstürzende Trümmer in Brand. Auch eine Lagerhalle stehe in Flammen. Klitschko erklärte weiter, die Flugabwehr in Kiew sei im Großeinsatz. Auch ARD-Korrespondent Vassili Golod in Kiew beschreibt den Raketenbeschuss auf X.

"Economist"-Korrespondent Oliver Carroll berichtete auf X ebenfalls von einem Einschlag einer Rakete in der ukrainischen Hauptstadt.

Angriff in mehreren Wellen auf Charkiw

Auch der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synegubow, erklärte, es habe bei Angriffen auf Charkiw im Nordosten des Landes einen Toten gegeben - weitere Menschen seien verletzt worden.

Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow sprach von einem "massiven Angriff" in drei Wellen. Im Fernsehen sagte er, es seien 22 Angriffe gezählt worden. Ein Krankenhaus, mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen seien getroffen worden. Die Polizei der Region Charkiw erklärte, die Stadt sei am Morgen mit Raketen vom Typ "S 300" angegriffen worden.

Schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Tote in Lwiw und Odessa

In der westukrainischen Stadt Lwiw wurde den Behörden zufolge ein Wohngebäude von einer Rakete getroffen. Ein Mensch starb, drei weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der Region, Maksym Kosyzkyj, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Lwiw liegt im Westen der Ukraine rund 70 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt und ist vergleichsweise selten Ziel von Angriffen.

Raketen schlugen offiziellen Angaben zufolge auch in Odessa ein. Aus der Hafenstadt meldeten Behörden zwei Tote und mindestens 15 Verletzte. Dort geriet nach Angaben von Bürgermeister Hennadij Truchanow ein Hochhaus bei einem "weiteren feindlichen Angriff" in Brand. Es sei von Trümmern einer abgeschossenen Drohne getroffen worden.

Mehrere Tote in Dnipro

In der östlichen Großstadt Dnipro wurden fünf Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt, wie örtliche Behörden mitteilten. Nach Angaben des Gouverneurs der Region wurden eine Entbindungsklinik und ein Einkaufszentrum getroffen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass eine nicht näher bezeichnete medizinische Einrichtung in der Stadt erheblich beschädigt worden sei. Alle Patienten und Mitarbeitenden hätten sich aber in Sicherheit bringen können. "Economist"-Korrespondent Carroll postete auf X ein Video, dass Beschuss am Morgen zeigen soll.

Zerstörung auch in Sumy und Konotop

Landesweit wurde Luftalarm ausgelöst. Auch aus den Städten Sumy und Konotop wurden nächtliche Angriffe gemeldet. Das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte erklärte, 14 Angriffsdrohnen seien zerstört worden, es gebe keine Berichte über Opfer. Aus Russland gibt es bislang keine Äußerungen dazu. Russland erklärte jedoch, einen "versuchten" ukrainischen Drohnenangriff vereitelt zu haben. Dieser habe auf die Region Kursk im Westen Russlands gezielt.

Vorerst letzte US-Hilfen für Ukraine

Der Stabschef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, bat die westlichen Verbündeten der Ukraine erneut um weitere Militärhilfen. "Wir tun alles, um unseren Luftschutzschild zu stärken. Aber die Welt muss einsehen, dass wir mehr Unterstützung und Kraft brauchen, um diesen Terror zu stoppen", schrieb Jermak im Onlinedienst Telegram.

Die USA hatten am Mittwoch ihre vorerst letzte Militärhilfe für die von Russland im Februar 2022 angegriffene Ukraine im Umfang von 250 Millionen Dollar freigegeben. Das sind umgerechnet gut 226 Millionen Euro. Eine Einigung auf neue Ukraine-Hilfen ab dem kommenden Jahr war zuletzt am Widerstand der oppositionellen Republikaner im US-Kongress gescheitert.