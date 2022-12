Nach tödlichen Schüssen Trauermarsch für Kurden in Paris Stand: 26.12.2022 18:15 Uhr

Angehörige der kurdischen Gemeinschaft in Frankreich haben bei einem Schweigemarsch ihrer erschossenen Landsleute gedacht. Am Freitag hatte ein Franzose aus "pathologischem Hass" auf Ausländer drei Kurden getötet.

Nach den tödlichen Schüssen auf drei Kurden in Paris haben sich Hunderte Menschen zu einem Gedenkmarsch für die Todesopfer am Tatort versammelt. Die Demonstrierenden riefen auf Kurdisch unter anderem "Unsere Märtyrer sterben nicht" und forderten auf Französisch "Wahrheit und Gerechtigkeit".

Sie zogen von einem kurdischen Kulturzentrum, wo am Freitag ein 69-jähriger Franzose nach eigenen Angaben aus "pathologischem Hass" auf Ausländer das Feuer eröffnete, zu einem Ort, an dem 2013 drei kurdische Frauen erschossen aufgefunden worden waren.

Mehrere Schüsse abgefeuert

Am Freitag hatte der Mann vor einem kurdischen Gemeindezentrum und in einem nahegelegenen Friseursalon mehrere Schüsse abgefeuert und drei Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden bei dem Angriff im zehnten Pariser Arrondissement verletzt.

Fünf der Opfer haben die türkische Staatsbürgerschaft, ein Opfer ist Franzose. Nach Angaben des kurdischen Dachverbands Demokratischer Kurdischer Rat in Frankreich (CDK-F) sind alle Opfer kurdische Aktivisten.

Auf dem Trauermarsch wurden Fotos der Toten und Verletzten gezeigt. Bild: dpa

Zusammenstöße nach Attentat

Viele Kurden zeigen sich wütend auf die französischen Sicherheitskräfte, da diese nicht genügend getan hätten, um Gewalttaten zu verhindern. In der Nähe des Tatortes am Freitag hatte es nach den Schüssen Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben, auch am Samstag kam es am Rande einer überwiegend friedlich verlaufenen Kundgebung zu Zwischenfällen. Die kurdische Gemeinschaft kritisierte die französischen Behörden und erklärte, die Polizei hätte mehr für ihren Schutz tun müssen.

Der mutmaßliche Täter, der sich laut Polizeiangaben nach den Schüssen selbst töten wollte, wurde zeitweise in die Psychiatrie gebracht, dann aber wieder dem Gewahrsam der Polizei überstellt. Ihm werden vorläufig rassistisch motivierter Mord, versuchter Mord und Verstoß gegen das Waffenrecht vorgeworfen. Den Ermittlern habe er gesagt, er habe auf Migranten oder Ausländer schießen wollen.