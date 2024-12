Weihnachtslotterie in Spanien Und ewig lockt "der Dicke" Stand: 22.12.2024 06:06 Uhr

Mehr als 2,7 Milliarden Euro liegen heute bei der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" im Jackpot. Bei der Los-Auswahl glauben etliche Spanier offenbar, dass auf viel Pech viel Glück folgt.

"El Gordo" heißt auf Deutsch "der Dicke". So wird der Hauptgewinn der spanischen Weihnachtslotterie genannt. Aber sie ist mehr als eine einfache Lotterie. "Der Dicke" versetzt seit 1812 Spanien alle Jahre wieder in flirrende Anspannung. Es heißt, gut 70 Prozent aller Spanier würden mitspielen.

Zwei Trommeln fürs große Glück

Das Spiel geht so: In einer Lostrommel liegen Holzkugeln mit Nummern von 0 bis 99999. Entsprechende Losnummern konnte man in den vergangenen Wochen kaufen. Damit möglichst viele dabei sein können, wird jede Nummer bis zu 1.930 mal verkauft.

Aus einer Trommel werden also Losnummern gezogen, aus einer zweiten dazugehörige Gewinnsummen. Der Hauptgewinn, "El Gordo", kann nach wenigen Minuten feststehen. Es kann aber auch Stunden dauern, da auch viele kleine Gewinnsummen gezogen werden. Der dicke Hauptgewinn beträgt pro Los 400.000 Euro.

Flut und Vulkanausbruch

Besonders beliebt ist in diesem Jahr die Losnummer 29104 - in Anlehnung an die Flutkatastrophe bei Valencia am 29.10.2024.

Vor drei Jahren war es die Losnummer 19921, die Menschen besonders häufig kauften, weil am 19.9.2021 ein Vulkan auf der Kanareninsel La Palma ausgebrochen war. Offensichtlich glauben viele Menschen, dass Pech und Glück nahe beieinander liegen.

Ganze Dörfer tippen zusammen

Weil jede Nummer so oft verkauft wird, gibt es ungezählte Tippgemeinschaften in Spanien, die am Morgen live vor den Fernsehern die Ziehung erwarten. Mitunter haben ganze Dorfgemeinschaften dieselbe Losnummer gekauft.

Irgendwann knallen dann die Korken auf einem Rathausplatz oder in einer Kneipe im Land - in freudiger Erwartung auf eine schöne Geld-Bescherung.

Hunderte Meter lange Schlangen

Zuvor haben viele alles dafür gegeben, die Statistik auf ihre Seite zu ziehen. An Verkaufsstellen, die zuletzt Gewinner-Lose verkauft haben, bilden sich Schlangen, die hunderte Meter lang werden.

Und dann sind da noch gefühlte Erfahrungswerte aus mehr als 200 Ziehungen. Demnach bringt ein Los mit einer Eins am Ende in den wenigsten Fällen Glück. Verhältnismäßig oft gab es beim "Dicken" am Ende die Ziffernfolge 85. Die Fünf sollte man ohnehin auf dem Zettel haben, enden Hauptgewinne doch besonders häufig mit dieser Zahl. Aber: Nie mit einer Zwei davor!

Für viele Spanier beginnt mit der Weihnachtslotterie die Weihnachtszeit. Heute um neun Uhr beginnt das Milliarden-Spiel.