Weihnachtslotterie in Spanien Losnummer 05490 knackt "El Gordo" Stand: 22.12.2022 15:21 Uhr

Der Hauptgewinn ist geknackt: Bei der spanischen Weihnachtslotterie brachte das Los mit der Nummer 05490 Gewinnerinnen und Gewinnern landesweit insgesamt vier Millionen Euro ein. In Summe lagen 2,5 Milliarden Euro im Lostopf.

05490 - diese Nummer ist insgesamt vier Millionen Euro wert und wurde gegen 11.30 Uhr von zwei Schülern der Schule San Ildefonso im Opernhaus von Madrid singend bekannt gegeben. "El Gordo" - der Hauptpreis der spanischen Weihnachtslotterie - wurde somit in der fünften von insgesamt zehn Ziehungen gezogen.

Das Geld des Hauptgewinns verteilt sich über mehrere Regionen Spaniens: Die insgesamt 180 Lose mit der Nummer des Hauptgewinns wurden in 20 verschiedenen Lottostellen landesweit verkauft, wie spanische Medien berichteten. Gewinnerlose wurden zum Beispiel in Las Palmas auf Gran Canaria, in Madrid, Barcelona, auf den Balearen oder in A Coruna im Nordwesten des Landes verkauft.

Arbeitslose Peruanerin freut sich über Gewinn

Eine arbeitslose Frau aus Peru mit dem Vornamen Perla etwa zählte zu den glücklichen Gewinnerinnen des Hauptpreises. Die Frau sagte in Madrid, sie habe ein Los in Höhe von 20 Euro gekauft, das die Nummer 05490 hatte. Mit dieser Zahlenkombination gewann die ehemalige Mitarbeiterin eines Cafés die Nettosumme von etwa 325.000 Euro.

Da die meisten Menschen wie die peruanische Gewinnerin nur ein Zehntellos für 20 Euro kaufen, stehen ihnen für den "Gordo" 400.000 Euro zu. Zuvor aber greift der Staat noch zu und zieht von allen Gewinnen ab 40.000 Euro 20 Prozent Steuern ab. Von 400.000 Euro würden dann 328.000 Euro ausgezahlt.

Hauptgewinner ist somit auf jeden Fall der Fiskus: Für 3,6 Milliarden Euro wurden dieses Jahr Lose verkauft - und 2,52 Milliarden Euro an Gewinnen ausgeschüttet.

Tradition zwei Tage vor Weihnachten

Millionen Menschen verfolgten auch dieses Jahr die Ziehung der Gewinnzahlen. Traditionell besorgen sich Familien, Freunde und Kollegen gemeinsam 20-Euro-Lose und teilen sich dann den potenziellen Gewinn. Im Vergleich zum Vorjahr gaben die Glücksuchenden nach Angaben der staatlichen Lotteriegesellschaft fünf Prozent mehr für Lose aus - im Schnitt gut 67 Euro und insgesamt knapp 3,2 Millionen Euro.

Mit der Weihnachtslotterie "El Gordo" - übersetzt "Der Dicke" - startet Spanien jedes Jahr am 22. Dezember in die Weihnachtsfeiertage. Wie seit Generationen werden die Gewinnzahlen und die dazugehörigen Preise bei der ältesten Lotterie der Welt, die erstmals 1812 in Cádiz stattfand, von Kindern des Internats Teatro Real vorgesungen.

Die Tradition des Vorsingens hatte bereits im 19. Jahrhundert begonnen. Schon zuvor hatten sich die Kinder aus dem damaligen Waisenhaus einen Namen gemacht, weil sie für ein paar Münzen die Ergebnisse von Lotterien auf den Straßen singend verbreiteten oder bei Begräbnissen sangen. Erst seit 1984 dürfen auch Mädchen teilnehmen. Das Proben für den großen Tag beginnt für die Kleinen immer schon im Sommer. Lose konnten seit Juli gekauft werden.

Mit Informationen von Franka Welz, ARD-Studio Madrid