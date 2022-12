Weihnachtslotterie "El Gordo" Spanien zieht das dicke Los Stand: 22.12.2022 06:41 Uhr

Zwei Tage vor Heiligabend gibt es in Spanien schon eine Art Bescherung: Die traditionelle Weihnachtslotterie wird ausgespielt. Ein Megaevent, bei dem das ganze Land mitfiebert. Im Lostopf sind insgesamt gut 2,5 Milliarden Euro.

Von Franka Welz, ARD-Studio Madrid

Im vergangenen Jahr war der Hauptpreis - "El Gordo", übersetzt "der Dicke" - vier Millionen Euro schwer. Kinder der Schule San Ildefonso zogen stundenlang Kugeln aus Lostrommeln und präsentierten die Nummern singend auf der Bühne des "Teatro Real" in Madrid. Eine Tradition, die fast ein wenig etwas von einem Gottesdienst hat. Auch in diesem Jahr haben sie sich in der Schule wochenlang auf den Tag X vorbereitet.

Ángel ist ein bisschen heiser, als er erzählt, was es für ihn bedeutet, dabei zu sein - vielen Menschen eine Freude zu bereiten und dass Geld an Menschen verteilt werde, die es brauchten. Es ist nicht sein erster Einsatz bei der Weihnachtslotterie, das mache ihm Spaß, auch weil am Ende eine Familie glücklich sein werde.

Schulkinder singen die Nummern der gezogenen Lotteriekugeln. Die spanische Weihnachtslotterie "El Gordo" gilt mit ihrer über 200-jährigen Tradition und einer ausgespielten Gesamtsumme von gut 2,5 Milliarden Euro als größte und älteste Tombola der Welt (Foto vom 22.12.2021). Bild: AP

Schlangestehen als Weihnachtsbrauch

Eine andere Tradition der Weihnachtslotterie: Schlangestehen. Wie vor "Doña Manolita", dem mit Abstand beliebtesten Losgeschäft in Madrid, mitten im Zentrum in der Fußgängerzone. Je näher der Ziehungstag rückt, umso länger die Warteschlange vor dem Verkaufsschalter. Sie kann um mehrere Häuserblocks herumreichen.

Für Pilar und Maria gehört das Warten in jedem Jahr dazu, auch wenn es kräftig regnet. Fast drei Stunden stünden sie nun schon in der Schlange, sagt Maria. Und das alles für die Hoffnung auf das große Geld. Ein ganzes Los kostet immerhin 200 Euro, das leisten sich aber nur wenige. Beliebter sind Zehntellose für 20 Euro, die oft auch noch unter Verwandten, Freunden und Arbeitskollegen aufgeteilt werden.

Oft gibt es Streit um den Gewinn

Im Erfolgsfall gibt es beim Hauptpreis "El Gordo" immerhin 400.000 Euro - abzüglich Steuer, denn auf Gewinne von mehr als 40.000 Euro wird eine Abgabe von 20 Prozent fällig.

Die Spielgemeinschaften sind nicht ohne Risiko, denn im Fall eines Gewinnes gibt es oft Streit und Paare oder Freunde landen regelmäßig vor Gericht. Ex-Partner, Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen wollen oft plötzlich nichts mehr vom gemeinsamen Loskauf wissen oder behaupten schlicht, sie hätten das Glückslos verloren.