Spaniens "El Gordo"-Lotterie Der Hauptgewinn ließ auf sich warten Stand: 22.12.2023 17:13 Uhr

Die spanische Weihnachtslotterie ist eine der größten und ältesten Tombolas der Welt. Heute war es wieder soweit. Wer es auf den Hauptgewinn "El Gordo" abgesehen hatte, musste geduldig sein. Von Franka Welz.

13:16 Uhr. So spät ist der dicke Hauptgewinn noch nie aus der Lostrommel gefallen - seit Beginn der Aufzeichnungen der Lotterie im Jahr 1993 nicht. In den Stunden bis zum erlösenden Moment, vor allem Kleingewinne von jeweils 1000 Euro, vorgetragen im typischen Singsang von Schülerinnen und Schülern des Madrider Internats Ildefonso.

Zwischendurch mal ein größerer Preis, 60.000 oder eine Viertelmillion Euro, aber von "El Gordo" keine Spur. Das Publikum ist nachhaltig eingelullt, sollte man meinen. Aber im Saal wird es immer wieder unruhig: In Sprechchören fordern sie "El Gordo".

Manche hatten die ganze Nacht vor dem Teatro Real ausgeharrt, um heute dabei zu sein. Haben sich zurechtgemacht und glitzernde grüne Weihnachtsbaumhüte oder rote Zipfelmützen aufgesetzt. Entsprechend groß die Erlösung, als "der Dicke" sich endlich blicken ließ. Im Opernhaus, aber auch im ganzen Land - speziell in Jáen und Écija bei Sevilla in Andalusien und in der Hauptstadt Madrid.

Yesica Paola Valencia und Francisco Moreno sangen den ersten Preis für die Losnummer 88008.

"88008 ist eine hässliche Nummer", meint Rocio Arias, die in ihrer Verkaufsstelle Gewinnerlose im Wert von 200 Millionen Euro an den Mann und die Frau gebracht hat. Für sie ist es der erste "El Gordo" als Verkäuferin: "Ich verkaufe erst seit September Lotterielose, seit mein Mann verstorben ist. Er war sein ganzes Leben lang Losverkäufer, zusammen mit seiner Mutter. Mein Mann ist in den Himmel gekommen und hat uns 'El Gordo' geschenkt".

Vier Millionen Euro bringt ein ganzes Los mit der richtigen Gewinnnummer. So viel erhalten aber nur die wenigsten Gewinner. Denn ein Los kostet immerhin 200 Euro, die meisten leisten sich nur ein Zehntellos für 20 Euro. Und bekommen also für die 88008 400.000 Euro. Streng genommen bleiben nach Steuern noch 328.000 Euro, aber auch das kann sich sehen lassen.