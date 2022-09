Slowakei Umstrittener Reaktor nimmt Betrieb auf Stand: 09.09.2022 12:33 Uhr

Mit langen Pausen dauerte der Bau des neuen Reaktors am slowakischen AKW Mochovce 35 Jahre. Das Projekt litt unter Missmanagement und vor allem das benachbarte Österreich hatte grundlegende Bedenken. Nun ging der Meiler in Betrieb.

Die Slowakei hat den umstrittenen dritten Meiler des Atomkraftwerks Mochovce in Betrieb genommen. Vertreter der Regierung waren in der Nacht dabei, als die ersten Brennstäbe eingeführt wurden. "Darauf haben wir viele Jahre gewartet", sagte der konservative Ministerpräsident Eduard Heger.

"Die Slowakei schreitet damit von 52 auf 65 Prozent Atomenergieanteil an der Stromproduktion voran." Damit sei die Slowakei nun autark in ihrer Stromproduktion und könne auch Strom in die europäischen Nachbarländer exportieren.

Reaktor mit langer Vorgeschichte

Umstritten war der Meiler vor allem im Nachbarland Österreich. Er liegt etwa 110 Kilometer von der Grenze und 150 Kilometer von Wien entfernt. Mit dem Bau des Blocks war bereits 1987 begonnen worden, die Arbeiten wurden dann aber bis 2008 unterbrochen. Danach wurde die Fertigstellung mehrmals Mal verschoben. Von Geldmangel und Managementproblemen war zu hören - und von Problemen mit der Aufsicht und Zweifeln an der Sicherheit.

Zuletzt hatten vor allem die Einsprüche der österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000 das Erteilen der Betriebsgenehmigung verzögert.