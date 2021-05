Norditalien Mehrere Tote bei Seilbahn-Unglück

Im Norden Italiens ist eine Seilbahnkabine mit elf Insassen abgestürzt. Mehrere Personen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Absturzursache war möglicherweise ein gerissenes Kabel.

Beim Absturz einer Seilbahnkabine in Norditalien sind nach übereinstimmenden Medienberichten neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, berichteten die Rettungskräfte. Die Kabine der Seilbahn im Piemont sei mit elf Insassen aus großer Höhe auf den Boden gestürzt, sagte Walter Milan vom Rettungsdienst dem Sender SkyTG24. Das Unglück ereignete sich demnach rund 300 Meter vor dem Bergstation.

Ein Foto der Feuerwehr zeigte die abgestürzte Kabine in einem Waldstück. Laut Bergrettung waren zwei Hubschrauber im Einsatz. Laut Medienberichten wurden zwei Kinder in kritischem Zustand in eine Turiner Klinik geflogen. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurde der Absturz der Kabine vermutlich durch einen Kabelriss im obersten Bereich der Strecke verursacht.

2016 saniert, gerade erst wieder eröffnet

Das Unglück ereignete sich demnach im Urlaubsort Stresa, der am Ufer des Lago Maggiore liegt. Die Stresa-Morratone-Seilbahn befördert vornehmlich Touristen vom Ort am Ufer des Sees auf etwa 1400 Meter Höhe. Die Fahrt dauert 20 Minuten. Der Monte Mottarone ist ein 1491 Meter hoher Berg, von dem aus man den Lago Maggiore und die umliegenden Alpengipfel überblicken kann. Auf dem Berg befindet sich auch ein kleiner Freizeitpark namens Alpyland mit einer Achterbahn für Kinder.

Nach Angaben Milans war die Bahn vor fünf Jahren restauriert worden. Sie habe den Betrieb erst kürzlich wieder aufgenommen, nachdem sie während des Corona-Lockdowns - wie sämtliche Lift- und Seilbahnanlagen in Italien - stillgestanden hatte. In vielen italienischen Skigebieten befinden sich Mountainbike- und Wanderwege, die im Frühling und Sommer beliebt sind.