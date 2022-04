Rechte Demo genehmigt Krawalle in schwedischen Städten Stand: 17.04.2022 11:59 Uhr

Der Chef der islam-feindlichen Partei Stram Kurs wollte bei einer Demonstration einen Koran verbrennen. Weil Schwedens Behörden die Kundgebungen der Rechtsextremisten genehmigten, protestierten Gegner. Es kam zu Ausschreitungen.

In Schweden ist es in mehreren Städten am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag zu gewalttätigen Protesten gekommen, nachdem einer rechtsradikalen Partei Kundgebungen erlaubt worden waren.

In Malmö brannten Fahrzeuge und Mülltonnen, auch ein Bus geriet in Flammen, nachdem er mit einem brennenden Gegenstand beworfen wurde, berichtete der schwedische Sender SVT. Polizisten seien mit Steinen und Molotow-Cocktails beworfen worden. Berichte über Verletzte gab es nicht.

Koranverbrennung geplant

Auslöser für die Proteste in Malmö war eine Kundgebung der dänischen Rechtspartei Stram Kurs, deren Parteichef Rasmus Paludan dabei auch einen Koran verbrennen wollte. Die Veranstaltung war zunächst in der Stadt Landskrona geplant, woraufhin es dort Krawalle gab. Etwa 100 meist junge Leute hätten laut Polizei mit Steinen geworfen und Autos, Mülltonnen und Reifen entzündet.

Die Kundgebung wurde daraufhin ins 45 Kilometer entfernte Malmö verlegt, wo es dann ebenfalls zu Ausschreitungen kam. Paludan sei dabei mit einem Stein beworfen und getroffen worden. Der Rechtsextremist hat die dänische und die schwedische Staatsbürgerschaft.

Seit Tagen gewalttätige Proteste

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es in verschiedenen Städten Proteste gegeben, nachdem Stram Kurs Kundgebungen angekündigt hatte, unter anderem in Stockholm, Linköping und Norrköping. In Örebro waren am Freitag Polizeiautos angezündet worden.