Mehr Standorte für AKW geplant Schwedens Regierung setzt auf Atomkraft Stand: 11.01.2023 13:41 Uhr

Schwedens konservative Regierung will die Energiesicherheit erhöhen und dafür mehr Atomkraftwerke bauen. Künftig sollen AKW an mehr als den bisher erlaubten Standorten stehen dürfen. Außerdem sollen auch kleinere Reaktoren gebaut werden.

Die schwedische Regierung will den Bau von neuen Atomkraftwerken an mehr als den bislang zugelassenen Standorten ermöglichen. Dafür werde sie dem Reichstag in Stockholm einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen, kündigte Ministerpräsident Ulf Kristersson auf einer Pressekonferenz an. So solle die Stromerzeugung angekurbelt und die Energiesicherheit erhöht werden.

Kristersson hat den Ausbau der Atomkraft zu einem Hauptziel seiner konservativen Regierung gemacht. Aus gutem Grund spare man derzeit Strom, langfristig brauche man aber viel mehr davon etwa für die Elektrifizierung der Industrie und des Verkehrs, erklärte er. Kristersson führt seit Oktober vergangenen Jahres eine Koalition aus Moderaten, Christdemokraten und Liberalen an. Er wird dabei von den ultrarechten Schwedendemokraten unterstützt.

Auch in Schweden ist der Strom teuer

Schwedens Energiemix besteht hauptsächlich aus Kernenergie und erneuerbaren Energien wie etwa Wasserkraft. Obwohl das Land bisher von den Turbulenzen um die Gaslieferungen aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine vergleichsweise wenig betroffen ist, sind die Strompreise hoch.

Rechtlich ist in Umweltgesetzen bislang festgelegt, dass maximal zehn Atomreaktoren gleichzeitig in Schweden in Betrieb sein dürfen und keine neuen Reaktoren außerhalb der bisherigen Standorte Forsmark, Oskarshamn und Ringhals gebaut werden dürfen. Beides will Kristerssons konservativ-liberale Regierung nun ändern.

Bald Atomkraftwerke im ganzen Land?

Das neue Gesetz schaffe die Möglichkeit, neue Atomkraftwerke im ganzen Land zu bauen, sagte Umwelt- und Klimaministerin Romina Pourmokhtari. Man wolle auch ermöglichen, dass kleinere Reaktoren gebaut werden können. Ziel sei es, dass die Gesetzesänderung im März 2024 in Kraft treten könne. Schweden verfügt derzeit über sechs in Betrieb befindliche Reaktoren.