Russische Kriegsgegnerin Verschwunden nach TV-Protest Stand: 15.03.2022 15:12 Uhr

Die Frau, die im russischen Staatsfernsehen gegen den Ukraine-Krieg protestiert hat, ist offenbar verschwunden. Nach EU-Angaben dürfen ihre Anwälte keinen Kontakt zu ihr aufnehmen. Der Kreml wirft ihr "Rowdytum" vor.

Von der TV-Mitarbeiterin, die mit einem spektakulären Auftritt im russischen Staatsfernsehen am Montag gegen den Ukraine-Krieg protestierte, fehlt nach EU-Angaben jede Spur. "Ihre Anwälte dürfen keinen Kontakt zu ihr aufnehmen", sagte ein Sprecher des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell. Der Protest sei das jüngste Beispiel einer mutigen Haltung, welche die Lügen und Propaganda des Kreml widerlege.

"Stoppt den Krieg" im TV

Im russischen Staatsfernsehen hatte die Kriegsgegnerin mit einem Plakat und lauten Rufen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine protestiert. Die laufende Hauptnachrichtensendung wurde deshalb unterbrochen. Während der Live-Übertragung am Montag um 21.00 Uhr Moskauer Zeit (19.00 Uhr MEZ) sprang die Frau plötzlich hinter Nachrichtensprecherin Jekaterina Andrejewa ins Bild und hielt ein Schild mit der Aufschrift "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen" hoch. Dazu rief sie mehrmals laut: "Nein zum Krieg, Nein zum Krieg, Nein zum Krieg!"

Kreml spricht von "Rowdytum"

Bei der Demonstrantin soll es sich den Menschrechtsorganisation OVD-Info und Agora zufolge um eine Mitarbeiterin des Senders handeln, Marina Owsjannikowa. Den Organisationen zufolge wurde sie festgenommen und auf eine Polizeiwache in Moskau gebracht.

Owsjannikowas Protest gilt in dem fast militärisch geregelten Sendebetrieb des Staatsfernsehens als beispielloser Vorgang. In Russland ist es Medien verboten, den russischen Einmarsch in die Ukraine als "Krieg" oder "Invasion" zu benennen. Stattdessen ist offiziell von einer "militärischen Spezialoperation" die Rede.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bezeichnete den Vorfall als "Rowdytum", die Senderleitung müsse sich darum kümmern. Nicht einmal Staatsmedien kamen umhin, darüber zu berichten. Erst hieß es, Owsjannikowa drohe ein Ordnungsverfahren und eine administrative Strafe. Nun wird aber befürchtet, die Redakteurin und zweifache Mutter könnte auch nach einem umstrittenen neuen Gesetz belangt werden, das die Diffamierung der russischen Armee unter Strafe stellt. Wer das Ansehen von Putins Streitkräften durch vermeintliche oder reale Falschmeldungen beschmutzt, dem drohen neuerdings in Russland bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Weltweite Anerkennung und Unterstützung

Nach ihrem Protest wurde ihr weltweit eine Welle der Anerkennung zuteil. Der Mitschnitt der Szene, in der sie mit einem handgeschriebenen Plakat hinter der Nachrichtensprecherin auftaucht, wurde vielfach unter anderem bei Twitter und bei Telegram geteilt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bedankte sich bei ihr. Er lobte Russen, "die versuchen, die Wahrheit zu sagen". Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen rief Russland zur Achtung der Bürgerechte der TV-Mitarbeiterin auf. Die Frau dürfe keine Repressalien erleiden dafür, dass sie von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht habe, sagte die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros, Ravina Shamdasani.

Das deutsche PEN-Zentrum forderte die sofortige Freilassung Owsjannikowa. "Berichte über Kriegsverbrechen dürfen nicht zensiert werden. Erst wenn die Weltöffentlichkeit Kenntnis über die militärische Brutalität in der Ukraine wie auch im Irak erhält, ist es möglich, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuprangern und zu verurteilen", erklärte PEN-Vizepräsident Ralf Nestmeyer in Darmstadt.