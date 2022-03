Flucht vor Russlands Krieg In Polen wird es eng

Wir sind acht Tage zu Hause geblieben und dann doch geflüchtet. Fünf Tage auf der Flucht, denn wenn es Sirenen gab, musste man anhalten, mit zwei kleinen Kindern, einmal in der Nacht, einmal den ganzen Tag. Also von Dnjepropetrowsk nach Polen drei Tage, und dann standen wir an der ukrainisch-polnischen Grenze, über 1000 Menschen in der Schlange, alle auf der Flucht, alle in Angst. An der polnischen Grenze war alles in Ordnung. Wir wurden mit den Kindern durchgelassen, gleich haben wir Essen und Trinken bekommen.