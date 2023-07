eilmeldung Medienberichte Niederländische Regierung zerbricht an Asylstreit Stand: 07.07.2023 21:11 Uhr

Die niederländische Regierung unter Ministerpräsident Rutte ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge zerbrochen. Zwei Parteien der Viererkoalition hätten sich geweigert, geflüchteten Familien die Zusammenkunft zu erschweren.

Die niederländische Regierungskoalition unter Ministerpräsident Mark Rutte ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Zuge eines migrationspolitischen Streits zerbrochen. Eine Krisensitzung der vier Koalitionspartner unter Leitung Ruttes sei gescheitert, berichteten die Sender NOS und RTL ebenso wie die Nachrichtenagentur ANP.

In dreitägigen intensiven Verhandlungen habe keine Einigung in der Asylpolitik erzielt werden können. Damit würde das Land vor Neuwahlen im Herbst stehen. Eine Stellungnahme der Regierung lag nicht vor.

In den vergangenen Tagen war es wegen eines Vorstoßes der konservativen VVD-Partei Ruttes zu dem Zerwürfnis in der Vier-Parteien-Koalition gekommen. Konkret sollen sich zwei Juniorpartner geweigert haben, geflüchteten Familien die Zusammenkunft in den Niederlanden zu erschweren.

Wie andere europäische Länder sehen sich auch die Niederlande mit wachsender Zuwanderung konfrontiert. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge stiegen die Asylanträge dort im vergangenen Jahr um ein Drittel auf über 46.000. Für dieses Jahr würden 70.000 Einreichungen erwartet - den Angaben zufolge ein neuer Höchststand seit 2015. In den Niederlanden leben rund 18 Millionen Menschen. Es handelt sich um die bereits vierte Regierung unter Leitung des Liberalen Rutte.