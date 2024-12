Schönheitswettbewerb Keine Miss-Wahlen mehr in den Niederlanden Stand: 19.12.2024 09:05 Uhr

Seit den 1980er-Jahren wurde in den Niederlanden eine Miss gewählt. Jetzt schwenken die Organisatoren um - und betreiben statt des Schönheitswettbewerbs ein Online-Portal, das junge Menschen "inspirieren" soll.

In den Niederlanden werden nach 35 Jahren die Miss-Wahlen abgeschafft. Die Organisatoren begründen das damit, dass der Schönheitswettbewerb nicht mehr zeitgemäß sei. "Nach einer jahrelangen Geschichte voller Glamour, Talent und Inspiration verabschiedet sich die Miss Niederlande von dem Titel, den viele in ihr Herz geschlossen haben", teilten die Organisatoren mit. "Die Welt verändert sich, und wir verändern uns mit ihr."

Anstelle des Miss-Wettbewerbs gibt es jetzt die Online-Plattform "Niet Meer Van Deze Tijd" ("Nicht mehr von dieser Zeit"). Thematisch soll es dort um psychische Gesundheit, soziale Medien, Vielfalt und Selbstdarstellung gehen. Man wolle junge Menschen inspirieren, sie selbst zu sein in einer Welt, die sich im Wandel befinde.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik an den Wettbewerben und ihren Auswahlkriterien. Vor allem in sozialen Medien wurde heftig diskutiert.

Morddrohungen gegen Rikkie Kolle

Der Gedanke, sich von den Miss-Wahlen zu verabschieden, sei während einer Diskussion zu der Frage entstanden, warum einige Ideen - wie das Festhalten an bestimmten Schönheitsidealen und gesellschaftlichen Erwartungen - immer noch so weit verbreitet sind, hieß es. Dabei habe man festgestellt, dass sich zwar immer mehr junge Menschen gegen diese Normen auflehnen, es aber nur wenige Plattformen gibt, die dem entsprechen.

Die im Juni gekürte Amber Rustenberg ist damit die letzte "Miss Nederland". Im vergangenen Jahr hatte mit der 22-jährigen Amsterdamerin Rikkie Kolle in den Niederlanden erstmals ein Mensch den Titel gewonnen, der sich als trans identifiziert. Kolle war heftigen Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt.

