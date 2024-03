Beerdigung des Kremlkritikers Hunderte versammeln sich zur Nawalny-Trauerfeier Stand: 01.03.2024 12:24 Uhr

Trotz Warnungen des Kremls haben sich Hunderte Menschen zur Trauerfeier für Alexej Nawalny in Moskau versammelt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Festnahmen werden befürchtet.

Trotz eines Großaufgebots von Polizei und Sicherheitskräften haben sich schon Stunden vor der Beerdigung des Kremlgegners Alexej Nawalny in Moskau Hunderte Menschen versammelt. An der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone "Lindere meine Trauer" im südöstlichen Bezirk Marjino drängten sich Hunderte Menschen an Metallgittern, um sich von dem Oppositionsführer zu verabschieden. Viele trugen Blumen in den Händen.

Laut ARD-Korrespondentin Ina Ruck ist die Schlange der Menschen zwei Stunden vor Beginn der Trauerfeier hunderte Meter lang gewesen.

In der Kirche ist für 14.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ) eine Trauerfeier angesetzt. Die Beerdigung ist zwei Stunden später auf dem rund eine halbe Stunde zu Fuß entfernten Friedhof Borissowskoje geplant. Der Sarg sei auf dem Weg in die Kirche, hieß es von Nawalnys Team. Möglicherweise könnte sich die Trauerfeier aber verzögern: Am Morgen haben die Angehörigen den Körper in der Leichenhalle mit Verspätung erhalten, teilten sie mit.

Drohkulisse vor Nawalnys Beerdigung

Zuvor hatte Russlands Machtapparat vor der Kirche und am Friedhof eine für die Trauernden beispiellose Drohkulisse aufgebaut: Metallgitter wurden weiträumig aufgestellt, Dutzende Einsatzfahrzeuge mit Uniformierten bezogen schon am frühen Morgen Stellung, Uniformierte überprüften Dokumente und persönliche Gegenstände von Passanten, wie russische Medien meldeten. Auch das mobile Internet sei eingeschränkt worden. Auch am Borissowskoje-Friedhof, wo Nawalny beigesetzt werden sollte, wurden zahlreiche Polizisten postiert.

Absperrung und Überwachung: Die Polizei am Borissowskoje-Friedhof in Moskau.

Festnahmen befürchtet - Kreml warnt

Befürchtet wird, dass der russische Machtapparat hart gegen Nawalnys Unterstützer vorgehen wird. Schon am Donnerstag bezog die Polizei vor dem Friedhof Stellung und kontrollierte Ausweise sowie Taschen von Passanten. Zudem wurden zahlreiche Absperrgitter zum Friedhofsgelände gebracht. Schon in den vergangenen Wochen wurden landesweit Hunderte Menschen festgenommen, die an Denkmälern Blumen für den bekannten Oppositionspolitiker niederlegen wollten.

Der Kreml warnte vor Beginn der Trauerfeier vor der Teilnahme an "nicht genehmigten" Versammlungen. Wer an einer solchen Kundgebung teilnehme, werde "gemäß dem geltenden Recht zur Verantwortung gezogen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Tass.

Das Team des prominentesten Widersachers von Russlands Präsident Wladimir Putin hatte nach eigenen Angaben Schwierigkeiten, einen Ort für den Trauergottesdienst zu finden. Zudem weigerten sich demnach mehrere Bestattungsunternehmen, den Leichnam des Oppositionspolitikers zu transportieren. Nawalnys Witwe hatte am Mittwoch vor möglichen Polizeiaktionen während der Trauerfeier gewarnt. "Ich weiß nicht, ob es eine friedliche Beerdigung wird, oder ob die Polizei Menschen festnehmen wird, die sich von ihm verabschieden wollen", sagte Julia Nawalnaja im Europaparlament.

Nawalny ist offiziellen Angaben zufolge am 16. Februar im Alter von 47 Jahren in einem Straflager nördlich des Polarkreises gestorben. Der scharfe Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin war durch einen Giftanschlag im Jahr 2020 und ständige Einzelhaft im Lager körperlich sehr geschwächt. Die Umstände seines Todes sind weiterhin unklar. Russische Behörden gaben eine natürliche Todesursache an. Vorwürfe einer staatlichen Verwicklung wiesen sie zurück. Anhänger Nawalnys und führende westliche Politiker machen indes Putin für den Tod des Oppositionspolitikers verantwortlich.

Für Entsetzen sorgte auch, dass Nawalnys Angehörige nach seinem Tod tagelang nach seiner Leiche suchen mussten und später offenbar von Vertretern des Staatsapparats bedrängt und erpresst worden sein sollen. Angaben von Mutter Ljudmila Nawalnaja zufolge wollte der Kreml erreichen, dass Nawalny heimlich beerdigt werde. Dagegen jedoch wehrte sie sich immer wieder. Schließlich erklärte Nawalnys Team dann, einen Ort für die Trauerfeier organisieren zu wollen.