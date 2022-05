Finnland und Schweden Türkei blockiert Start der NATO- Beitrittsgespräche Stand: 18.05.2022 15:28 Uhr

Die Türkei macht offenbar ernst und blockiert mehreren Medien zufolge den Beginn der NATO-Beitrittsgespräche, die eine Aufnahme Finnlands und Schwedens ermöglichen sollen. Die Türkei will deren Beitritt nur unter Bedingungen zustimmen.

Nur wenige Stunden, nachdem Finnland und Schweden ihre Anträge für die Aufnahme in die NATO eingereicht hatten, sollte der Beschluss fallen, den dafür notwendigen Beitrittsprozess zu starten. Doch wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, machte die Türkei diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung und blockierte den Beschluss.

Die Türkei hatte bereits angedroht, ihr Veto gegen den Beitritt der beiden Länder einzulegen. Damit Schweden und Finnland Teil der Militärallianz werden, müssen deren Mitglieder alle einer Aufnahme zustimmen.

Türkei stellt Forderungen

Doch die Türkei hatte eigene Sicherheitsbedenken angeführt und Forderungen an die beiden potenziellen Beitrittskandidaten gestellt. Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft Finnland und Schweden vor, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien zu unterstützen. Beide stuft die Türkei als "Terroristen" ein. Zudem drängt die türkische Regierung darauf, dass Schweden und Finnland mutmaßliche Anhänger des islamischen Predigers Fetullah Gülen ausliefern sollen, die die Türkei in den beiden Ländern vermutet. Die Türkei macht Gülen für den Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich.

Weitere Informationen in Kürze.