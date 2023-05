Kuciak-Mord in Slowakei Millionär Kocner erneut freigesprochen Stand: 19.05.2023 18:25 Uhr

Ein slowakisches Gericht hat den Millionär Kocner erneut von dem Vorwurf freigesprochen, die Ermordung des Journalisten Kuciak und seiner Verlobten in Auftrag gegeben zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr als fünf Jahre nach dem Doppelmord an dem slowakischen Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten ist der Millionär Marian Kocner freigesprochen worden. Ein Sondergericht in der Nähe von Bratislava kam zum Schluss, dass dem Unternehmer nicht nachgewiesen werden könne, dass er die Ermordung des Journalisten in Auftrag gegeben hat. Dagegen wurde die Mitangeklagte Alena Z. zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte Kocner als eigentlichen Drahtzieher und Z. nur als Komplizin angeklagt. Das Spezialgericht für Organisierte Kriminalität in Pezinok, östlich der Hauptstadt Bratislava, befand hingegen die Beweise gegen Kocner für unzureichend. Dagegen sah es als erwiesen an, dass Z. den Doppelmord organisierte und auch weitere Morde plante.

Urteil kann angefochten werden

Anklage und Verteidigung können noch Berufung gegen die Urteile einlegen. Die Staatsanwaltschaft hatte für beide Angeklagten lebenslange Haft gefordert. Die Eltern der Getöteten verließen noch vor Verlesung des Urteils den Gerichtssaal. Er verstehe die Entscheidung nicht, sagte der Vater Jozef Kuciak.

Die Mutter der ermordeten Verlobten Martina Kusnirova kündigte Berufung an und sprach von einer Schande für die Justiz. Das International Press Institute, eine internationale Organisation für Medienfreiheit mit Sitz in Wien, nannte den Freispruch schockierend. Auf Twitter erklärte das Institut, das Urteil sei ein weiterer verheerender Schlag im Kampf um Gerechtigkeit für die beiden Opfer. "Der Kampf für Gerechtigkeit wird weitergehen."

Mord löste Staatskrise aus

Kuciak und seine Verlobte waren am 21. Februar 2018 in ihrem Zuhause östlich von Bratislava erschossen worden. Danach kam es zu Straßenprotesten und die Regierung fiel auseinander. Kocner soll Kuciak bedroht haben, nachdem dieser Berichte über seine Geschäfte veröffentlicht hatte. Kocner wurde als Drahtzieher des Verbrechens beschuldigt, bereits im September 2020 aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Berufung ein.

Kocner wegen anderen Taten im Gefängnis

Der Oberste Gerichtshof kassierte den Freispruch im Juni 2021 und ordnete ein neues Verfahren an. Drei weitere Angeklagte wurden bereits zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, darunter der Mann, der die Opfer erschossen hatte. In der Zwischenzeit wurde Kocner in einem anderen Fall von Urkundenfälschung zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.