Krywyj Rih nach Raketenangriff "Der Schmerz bleibt für immer" Stand: 27.06.2023 20:26 Uhr

Luftangriffe gehören in der Ukraine weiter zum Alltag. Manchmal sind sie besonders schwerwiegend, wie vor Kurzem in der Heimatstadt von Präsident Selenskyj. Der Angriff zeigt die Willkür, der Zivilisten ausgesetzt sind.

Von Peter Sawicki, ARD Kiew

Eine gespenstische Ruhe herrscht in einer zentral gelegenen Wohnsiedlung in Krywyj Rih. Die 600.000-Einwohner-Stadt im Südosten der Ukraine ist die Heimatstadt von Wolodymyr Selenskyj, dem Präsidenten des Landes. Es ist nicht ohne bittere Symbolik, dass gerade hier vor kurzem eine russische Rakete einschlug.

Das getroffene Wohnhaus bietet weiterhin einen Anblick der Verwüstung. Die Fassade ist verkohlt, der Hof nach wie vor von Glassplittern übersät. Ein paar Dutzend Meter weiter steht Tetiana Nikolaewna vor dem Eingang ihres Wohnblocks.

"Alles flog durch meine Wohnung"

Sie hat den Einschlag so erlebt: "Es war drei Uhr morgens. Ich konnte nicht schlafen, saß auf dem Sofa. Plötzlich hörte ich einen Knall, direkt in unserem Hof. Meine Balkontür flog aus den Angeln, Nachbarinnen liefen raus, ich hinterher."

Dort sah sie dann, wie das Nachbarhaus in Flammen stand. Die Druckwelle habe auch weitere Häuser erfasst, wie Anwohnerin Ljudmila schildert: "Alles flog durch meine Wohnung - Schränke, Glas, Gegenstände. Unsere Haustür hat geklemmt, Nachbarn haben sie von außen geöffnet. Polizei und Feuerwehr kamen. Wir wurden dann in den Schutzraum einer Schule evakuiert."

"Mein kleiner Sohn hat Panikattacken"

Der Schock ist den Anwohnern der Siedlung immer noch anzumerken. Der Angriff hat Spuren hinterlassen, berichtet Sweta Hrybyonkyna: "Mein kleiner Sohn hat Panikattacken, er wacht nachts oft auf und steht stramm wie ein Soldat. Mein Ältester hatte gerade seine Abschlussprüfungen in der Schule. Ich fragte, ob er Angst davor habe. Er sagte, jetzt habe er vor nichts mehr Angst."

13 Todesopfer hat der Raketenangriff gefordert. Es sei reines Glück, dass sie überlebt habe, sagt Tetiana Nikolaewna. Gleichzeitig trauert sie um ihre Nachbarn, die sie alle kannte.

Ihr kleiner Sohn habe Panikattacken, erzählt eine Anwohnerin. "Er wacht nachts oft auf und steht stramm wie ein Soldat." Ihr Ältester habe gesagt, jetzt habe er vor nichts mehr Angst.

"Zeichen der Willkür und Brutalität"

Auf dem Flur einer Klinik in Krywyj Rih warten Patienten ebenso wie Angehörige vor dem Büro von Olena Wasilewna. Sie ist Chefärztin des Krankenhauses, in dem durch den Raketenangriff Verletzte behandelt werden.

"Zwei der Verletzten hatten schwerste Verbrennungen, wir konnten ihnen leider nicht helfen", berichtet sie. "Alle weiteren Patienten sind relativ stabil. Sie bekommen auch psychologische Hilfe. Das ist ein langwieriger Prozess und hängt von vielen Faktoren ab, auch vom Ausmaß der erlittenen materiellen Schäden."

Der Luftangriff sei eine Tragödie für die gesamte Stadt, sagt Wasilewna, und ein Zeichen der Willkür und Brutalität des russischen Angriffskrieges. Die Überlebenden hätten zum Teil alles verloren. Einige seien vorübergehend bei Verwandten und Freunden untergekommen.

Trauer auch beim Personal des Krankenhauses

Besonders schmerzhaft sei es für Hinterbliebene, so die Chefärztin: "Eine unserer Mitarbeiterinnen hat ihre Tochter verloren. Sie und ihr Mann starben beim Angriff. Ein junges Ehepaar, Anfang 20. Für unsere Kollegin ist das eine sehr schwere Zeit. Egal, wie gut wir sie auch unterstützen - nach einem solchen Verlust bleibt der Schmerz für immer."

Die Trauer ist somit auch beim Personal des Krankenhauses groß. Und dennoch: Auch im Schmerz kann Wasilewna Ermutigendes erkennen und ist stolz auf den Umgang der Anwohner mit der Tragödie: "Ein Patient kam erst einige Tage später zu uns. Er hatte Verletzungen an der Wirbelsäule", erzählt sie. "Er hatte dabei geholfen, Menschen aufzufangen, die aus Fenstern in höheren Stockwerken gesprungen waren. Wir sind Ukrainer, wir sind füreinander da, und wir werden siegen."

Zerstörter Wohnblock in Krywyj Rih: Der Zusammenhhalt in der Stadt ist groß.

"Ich wünschte, dass die Russen mal eine solche Nacht erleben"

In der Siedlung, in dem sich das zerstörte Wohnhaus befindet, fällt es Anwohnerin Nikolaewna schwer, positiv in die Zukunft zu blicken. Trauer und Angst überwiegen bei ihr, sie hat Tränen in den Augen. Sie glaubt, so werde es noch lange weitergehen. Ihr Sohn versuche, sie zur Flucht ins Ausland zu bewegen. Doch sie wolle ihre Stadt nicht verlassen.

Nachbarin Ljudmila wirkt nach außen zwar ruhig, aber auch tief verbittert. Sie treibt vor allem eine Frage um: warum die Raketenangriffe, und warum dieser Krieg? "Wir sind keine bösen Menschen. Ich wünschte mir nur, dass die Menschen in Russland mal eine solche Nacht erleben und überleben würden - so wie wir vor kurzem. Damit sie wissen, wie sich das anfühlt."