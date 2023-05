Nach Ausschreitungen NATO verstärkt KFOR-Schutztruppe im Kosovo Stand: 30.05.2023 17:20 Uhr

Die ehemalige serbische Provinz Kosovo kommt nicht zur Ruhe. Als Reaktion auf die jüngsten Zusammenstöße will die NATO die KFOR-Schutztruppe weiter aufstocken. Die EU forderte die Konfliktparteien dazu auf, für Ruhe zu sorgen.

Nach den jüngsten Ausschreitungen im Kosovo verstärkt die NATO ihre Truppenpräsenz um mehrere Hundert Soldaten. Das Kommando im italienischen Neapel kündigte an, mehrere Verbände aus der Bereitschaft in das kleine Balkanland zu entsenden. Aus Militärkreisen in Brüssel hieß es, es handele sich um ein Kontingent von etwa 700 Mann.

Ein weiteres Bataillon der operativen Reserve werde in Bereitschaft versetzt. Die zusätzlichen Stationierungen seien eine Vorsichtsmaßnahme "um sicherzustellen, dass die KFOR über die Fähigkeiten verfügt, die sie zur Aufrechterhaltung der Sicherheit gemäß unseres UN-Sicherheitsratsmandats benötigt", erklärte der NATO-Kommandeur Stuart B. Munsch. Er forderte zudem ein Ende der Gewalt.

Zusammenstöße in der Gemeinde Zvecan

Hintergrund der jüngsten Ausschreitungen sind die Kommunalwahlen, die vor rund einem Monat stattfanden. Diese waren von der im Norden mehrheitlich ethnisch-serbischen Bevölkerung größtenteils boykottiert worden. Mit der Folge, dass Kosovo-Albaner mit sehr wenigen Stimmen zu Bürgermeistern gewählt wurden. Sie wollten nun ihre Ämter antreten - ungeachtet von Kritik, die auch von der US-Botschaft in Pristina kam.

Spezialkräfte der kosovarischen Polizei und die KFOR mussten die neugewählten Bürgermeister vor serbischen Demonstranten schützen. Die Serben fordern den Rücktritt der ethnisch-albanischen Bürgermeister sowie den Abzug der kosovarischen Spezialpolizei. Besonders in der Gemeinde Zvecan wurde die Situation am Montag kritisch. Serbische Demonstranten versuchten, die Stadtverwaltung zu stürmen. KFOR-Soldaten stellten sich ihnen entgegen. Später wurden sie mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen angegriffen. Die ebenfalls anwesende kosovarische Polizei setzte Tränengas ein.

Lage im Norden bleibt angespannt

Nach KFOR-Angaben erlitten 30 Soldaten aus Ungarn und Italien Verletzungen, darunter Knochenbrüche und Verbrennungen. "Die KFOR hat auf die unprovozierten Angriffe einer gewalttätigen und gefährlichen Menge reagiert", hieß es in einer Erklärung der Schutztruppe. Laut dem Krankenhaus in der nahen Stadt Mitrovica wurden 53 Serben verletzt.

Auch heute kam es zu Zwischenfällen, als maskierte serbische Männer in der Ortschaft Leposavic im Norden des Kosovo zwei Autos von Journalisten mit albanischem Kennzeichen angriffen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachtete. In Zvecan sicherten Dutzende NATO-Soldaten die Innenstadt. Mehrere ethnische Serben versammelten sich vor dem Rathaus und standen den Soldaten aus den USA, Italien und Polen gegenüber. Die Lage dort blieb laut Reuters ruhig.

Eigentlich standen die Vorzeichen auf Entspannung

Die Konflikte im Nord-Kosovo ziehen sich seit Jahren hin: Das 1,8-Millionen-Einwohner-Land Kosovo mit seiner mehrheitlich ethnisch-albanischen Bevölkerung hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von der Regierung in Belgrad bis heute als serbische Provinz betrachtet. Rund 120.000 Serben leben im Kosovo, vor allem im Norden des Landes.

Nach einem bewaffneten Aufstand der Kosovo-Albaner und einer NATO-Intervention gegen Serbien 1999 hatte die UN-Administration Unmik das Land verwaltet. Die von der NATO geführte KFOR wurde 1999 von den UN damit beauftragt, für die Sicherheit im Kosovo zu sorgen. Sie hat heute noch etwa 3800 Soldaten dort stationiert, unter ihnen knapp 70 Deutsche.

"Wir können uns keinen weiteren Konflikt leisten"

Die jüngste Eskalation kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Zuletzt hatten sich Kosovo und Serbien unter EU-Vermittlung darauf verständigt, ihre Beziehungen zu normalisieren. Davon scheinen sie aktuell allerdings weit entfernt zu sein. Entsprechend scharf verurteilte die EU die Ausschreitungen. "Gewalttaten gegen Bürger, gegen Medien, gegen Strafverfolgungsbehörden und die KFOR-Truppen sind absolut inakzeptabel", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Sie führten "zu einer sehr gefährlichen Situation".

Beide Parteien müssten unverzüglich alles dafür tun, um zu deeskalieren und wieder für Ruhe zu sorgen. Konkret forderte Borrell von den kosovarischen Behörden, die Polizeieinsätze einzustellen, und von den militanten Serben, sich zurückzuziehen. "Wir haben schon jetzt zu viel Gewalt in Europa. Wir können uns keinen weiteren Konflikt leisten", sagte er.

Mit Informationen von Silke Hahne, ARD-Studio Wien