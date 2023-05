KFOR-Kräfte und Serben im Kosovo Verletzte bei Zusammenstößen Stand: 29.05.2023 21:23 Uhr

Bei Zusammenstößen im Nord-Kosovo zwischen KFOR-Soldaten und militanten Serben sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Serben protestierten gegen neue, albanische Bürgermeister.

Bei Protesten ethnischer Serben im Kosovo und Zusammenstößen mit KFOR-Kräften sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Soldaten der NATO-geführten Schutztruppe setzten in der Ortschaft Zvecan Blendgranaten und Tränengas ein. Die protestierende Menge bewarf sie wiederum mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen, berichteten örtliche Medien.

Ein Serbe wurde durch Schüsse verletzt, wie das Krankenhaus in der nahen Stadt Mitrovica mitteilte. Weitere Serben sollen bei den Zusammenstößen leichte Verletzungen erlitten haben, sagten Augenzeugen. Unter den Sicherheitskräften wurden laut KFOR 25 Soldaten aus Ungarn und Italien verletzt. Sie erlitten den Angaben zufolge unter anderem Frakturen und Verbrennungen.

Serben erkennen neue Bürgermeister nicht an

Die Proteste in Zvecan und weiteren Ortschaften des Nord-Kosovos richteten sich gegen neue albanische Bürgermeister, die im April gewählt wurden und nun ihre Amtsgeschäfte übernahmen. Die Wahlen hatten fast alle Serben der Region boykottiert, weshalb die Wahlsieger aus den albanischen Parteien kamen. Die bisherigen serbischen Bürgermeister hatten ihre Funktionen im November 2022 aus Protest gegen die Politik der kosovarischen Regierung niedergelegt.

Die rund 300 KFOR-Soldaten sollten das Gemeindeamt in Zvecan sichern, während die kosovarische Polizei den neuen Bürgermeister zu seinem Amtssitz eskortierte. Auch eine größere Gruppe Demonstranten versammelte sich. Eskaliert sei die Situation laut eines Reporters der Nachrichtenagentur dpa, als die Menge die Polizeifahrzeuge am Wegfahren hindern wollte. Daraufhin hätten die KFOR-Soldaten die Versammlung aufgelöst.

Serbische Politiker im Nord-Kosovo forderten den Rücktritt der neuen Bürgermeister. Zudem solle die kosovarische Spezialpolizei die Gegend verlassen. Diese Forderungen seien auch der KFOR und den Botschaften anderer Länder übermittelt worden.

Serbien versetzte bereits Armee in Bereitschaft

Die serbische Minderheit des sonst mehrheitlich ethnisch-albanischen Kosovos lebt vorwiegend im Norden des Landes - dort hingegen bilden die Serben jedoch die Mehrheit. Immer wieder kommt es zu Spannungen und Zusammenstößen. Viele Serben erkennen den Kosovo und dessen Regierung nicht an und wollen zum Nachbarland Serbien gehören. Der Kosovo hatte sich 2008 von Serbien abgespalten - Serbien betrachtet den Kosovo aber weiterhin als serbische Provinz.

Die serbische Armee an der Grenze zum Kosovo wurde bereits am Freitag in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic erklärte, das Militär werde bereit sein, um "jede Aufgabe und jeden Befehl zu erfüllen". Er hoffe auf eine politische Lösung. Der KFOR warf er vor, "die Polizei vor unbewaffneten Menschen" zu schützen.