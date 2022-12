EU-Korruptionsskandal Fast 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt Stand: 14.12.2022 14:41 Uhr

Ermittler konnten im EU-Korruptionsskandal eine Millionensumme sicherstellen. Als Belege zeigt die Polizei etliche Geldstapel und Koffer voller Scheine. Für die Verdächtige Kaili steht eine Entscheidung über ihre Haft bevor.

Im Korruptionsskandal um das Europaparlament hat die belgische Polizei bei Hausdurchsuchungen in der Region Brüssel bislang fast 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Das teilte die Bundespolizei auf Twitter mit. Dazu postete sie mehrere Fotos, auf denen unter anderem ein Rollkoffer und mehrere Aktenkoffer voller Geldscheine sowie etliche Stapel mit Geldnoten zu sehen sind.

In dem Skandal um mutmaßliche Einflussnahme aus dem Golfemirat Katar auf politische Entscheidungen im Europaparlament hat die Justiz bislang gegen vier Personen Haftbefehl erlassen. Darunter befindet sich die einstige EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili - für sie entscheidet sich heute, ob sie weiter in Untersuchungshaft bleiben muss.

Zusammen mit den anderen drei Verdächtigen, die in Belgien unter anderem wegen mutmaßlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche in Untersuchungshaft sitzen, soll die Griechin vor einer Gerichtskammer aussagen. Anschließend wird darüber entschieden, ob sie zunächst auf freien Fuß kommt.

Kaili beteuert ihre Unschuld

Kaili beteuerte über ihren Anwalt ihre Unschuld. "Sie hat nichts mit Geldflüssen aus Katar zu tun, überhaupt nichts", sagte Michalis Dimitrakopoulos. Zugleich betonte er, dass dieser Mittwoch der wichtigste Tag für Kaili sei, weil dann über ihre weitere Haft entschieden werde.

Das Europaparlament hat die 44-Jährige als Vizepräsidentin bereits abgesetzt. Die Entscheidung wurde mit nur einer einzigen Gegenstimme getroffen. In einer Debatte zu dem Korruptionsskandal äußerten Parlamentarier fraktionsübergreifend blankes Entsetzen. Zugleich forderten etliche Abgeordnete Reformen der Transparenz- und Lobbyregeln des Parlaments.