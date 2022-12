Reaktionen auf Verdacht gegen Kaili "Vorwürfe sind sehr schwerwiegend" Stand: 12.12.2022 14:20 Uhr

In der EU herrscht angesichts der Korruptionsvorwürfe rund um Parlamentsvize Kaili Entsetzen. Es dürfte politische Konsequenzen geben - für sie, aber auch die Beziehungen zu Katar. Auch in Deutschland ist die Empörung groß.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angesichts der Korruptionsvorwürfe gegen die sozialdemokratische EU-Parlamentsvize Eva Kaili und weitere Personen die Bildung eines Ethikrats zur Überwachung von EU-Institutionen ins Spiel gebracht. Die Vorwürfe seien äußerst bedenklich und "sehr schwerwiegend", sagte sie. Von der Leyen schlug erneut einen Ethikrat vor. Die EU brauche "die höchsten Standards" bei Unabhängigkeit und Integrität.

Ausweichend antwortete die deutsche Kommissionschefin auf Fragen nach einer möglichen Verwicklung ihrer EU-Kommission in den Skandal. "Wir haben sehr klare Regeln für alle Kommissare und schauen uns das an", sagte sie.

Vor allem der griechische Vizekommissionspräsident Margaritis Schinas ist in den Fokus gerückt: Der für die "europäische Lebensart" und Migration zuständige Kommissar hatte Katar gemeinsam mit Kaili zur Eröffnung der Fußball-WM besucht und sich mit Regierungsmitgliedern getroffen. Katar habe "beträchtliche und greifbare Fortschritte bei den Arbeitsreformen erzielt", die auch nach der WM "fortgesetzt und wirksam umgesetzt werden müssen", äußerte er damals.

Doch keine Visa-Liberalisierung für Katar?

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sprach von "sehr, sehr besorgniserrgenden" Vorwürfen gegen Kaili. Parlamentsvize Rainer Wieland von der CDU sagte der Nachrichtenagentur Reuters zudem, er gehe davon aus, dass das Parlament die für Montag vorgesehene Abstimmung über die Visa-Liberalisierung für Katar von der Tagesordnung nehmen werde. "Das ist wahrscheinlich und wäre ein erstes starkes politisches Signal." Ähnlich hatten sich zuvor Politiker anderer Parteien geäußert.

Das Parlament kam heute zu seiner letzten Plenarwoche des Jahres in Straßburg zusammen. Es wird erwartet, dass Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sich zu den Enthüllungen äußert.

Die Fraktionsführung der Sozialdemokraten hatte schon angekündigt, dass sie Kaili als Vizepräsidentin ersetzen müsse. Über einen solchen Antrag muss zunächst die sogenannte Konferenz der Präsidenten entscheiden, anschließend muss das Plenum des Parlaments mit Zweidrittel-Mehrheit zustimmen.

Scholz reagiert "mit dem erwartbaren Entsetzen"

Auch aus der Bundespolitik kommt scharfe Kritik. Kanzler Olaf Scholz zeigt sich angesichts der Berichte alarmiert. Der Kanzler verfolge dies "mit dem erwartbaren Entsetzen, dass so etwas offenbar möglich ist", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Die Aufarbeitung liege aber nicht bei den EU-Nationalstaaten, sondern auf europäischer Ebene.

Außenministerin Annalena Baerbock sprach vor dem Treffen der EU-Außenminister von einem "unglaublichen Vorfall". "Der muss jetzt ohne Wenn und Aber aufgeklärt werden, mit der vollen Härte des Gesetzes." Es gehe hier um die Glaubwürdigkeit Europas.

SPD-Chef Lars Klingbeil forderte einen sofortigen Ausschluss der betroffenen Personen aus dem EU-Parlament. "Das muss jetzt schnellstmöglich aufgeklärt werden, auch wie weit diese Verquickungen gehen", sagte Klingbeil. "Das ist nicht erklärbar, nicht duldbar. Die Personen vertreten keine sozialdemokratischen Werte, die müssen raus aus unserer Partei", sagte er mit Blick auf Kaili.

600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt

Belgische Ermittler hatten in den vergangenen Tagen 16 Häuser in Brüssel durchsucht und 600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Vier Personen wurden festgenommen, wie die belgische Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Zu ihnen soll auch die griechische Abgeordnete Kaili gehören. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola entband sie von ihren Pflichten, die griechischen Sozialdemokraten schlossen sie aus der Partei aus. Die griechischen Behörden wiederum froren ihr Vermögen ein.

Laut Brüsseler Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht, dass das Emirat Katar mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versucht hat, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Katar dementiert dies. Kaili hatte sich mehrfach lobend über das Emirat geäußert.