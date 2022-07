Rettungseinsatz auf der Marmolata Tote bei Gletscherabbruch in den Dolomiten Stand: 03.07.2022 18:01 Uhr

Am Berg Marmolata sind bei einem Gletscherabbruch mindestens fünf Menschen getötet und acht verletzt worden. Die Bergrettung rückte zu einem Großeinsatz in den Dolomiten aus - und sucht nach weiteren Verschütteten.

Bei einem massiven Gletscherbruch am Berg Marmolata in den Dolomiten sind mehrere Bergsteiger von Eis-, Schnee- und Felsmassen getroffen worden. Dabei sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Rettungsleitstelle der Region Venetien mit. Über die Nationalität der Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Seilschaften getroffen. 15 Wanderer wurden offenbar von der Lawine mitgerissen. Bergrettungssprecher Walter Milan sagte, dass unklar sei, wie viele einzelne Menschen vor Ort waren. Auf dem Aufstiegsweg auf den 3343 Meter hohen Berg befanden sich mehrere Seilschaften. Als die Lawine abging, befanden sich auf dem Aufstiegsweg demnach mehrere Seilschaften.

Suche dauert weiter an

Mindestens acht Menschen seien nach dem Unglück in Norditalien verletzt und in Krankenhäuser geflogen worden, teilte die Rettungsleitstelle der Region Venetien mit. Einen Schwerverletzten flogen die Retter in ein Krankenhaus von Treviso. Zwei weitere Verletzte kamen in das Krankenhaus Belluno, fünf nach Trient.

Die Suche nach weiteren Betroffenen laufe noch, so die Bergrettung. Die Einsatzkräfte waren mit fünf Hubschraubern und mehreren Hundestaffeln vor Ort. Die Such- und Rettungskräfte mussten äußerst vorsichtig vorgehen, weil die Gefahr bestand, dass weitere Eis- und Felsstürze folgen könnten. 18 Menschen befanden sich den Angaben zufolge oberhalb der abgebrochenen Stelle und warteten auf ihre Rettung.

Hitze setzt Schneedecke zu

Erst am Samstag war auf dem Gipfel der Marmolata mit zehn Grad Celsius die bislang höchste Temperatur gemessen worden. Experten zufolge ist die Schneedecke aufgrund der anhaltenden Hitze viel zu dünn für die Jahreszeit. In der Region Venetien halten sich seit Tagen die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Die Marmolata (italienisch Marmolada) ist mit 3343 Metern über Meereshöhe der höchste Berg der Dolomiten.