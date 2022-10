Vereidigung am Samstag Meloni wird Italiens Ministerpräsidentin Stand: 21.10.2022 18:50 Uhr

Mehr als eine Stunde saßen sie zusammen, dann war klar: Italiens Präsident Mattarella hat Wahlsiegerin Meloni mit der Regierungsbildung beauftragt. Morgen soll sie als Ministerpräsidentin vereidigt werden.

Von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom

Jetzt ist es offiziell: Giorgia Meloni soll Italiens nächste Ministerpräsidentin werden. Die Chefin des italienischen Rechtsbündnisses hat den von Staatschef Sergio Mattarella erteilten Regierungsbildungsauftrag ohne Vorbehalte angenommen. Sie will gemeinsam mit Matteo Salvinis Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia regieren.

Künftiger Außenminister und Vize-Ministerpräsident soll Antonio Tajani werden. Der frühere Präsident des Europaparlaments ist Mitglied der Berlusconi-Partei Forza Italia. Als zweiter Vize-Ministerpräsident ist Matteo Salvini vorgesehen, der außerdem das Verkehrsministerium übernimmt.

Die Regierung Meloni soll am Samstag um 10.00 Uhr von Mattarella vereidigt werden. Nach der italienischen Verfassung stellt sich die Regierung erst nach ihrer Vereidigung den Vertrauensvoten in beiden Kammern des Parlaments. Dies ist für kommende Woche geplant.

Politisch extrem rechte Positionen

Meloni begann ihre politische Karriere in den 1990er-Jahren in der neofaschistischen Partei MSI und vertritt bis heute politisch extrem rechte Positionen. Im Logo ihrer Partei Brüder Italiens ist die grün-weiß-rote Flamme präsent, die in der Symbolik der italienischen Rechten traditionell für den lodernden Geist des Diktators Benito Mussolini steht.

Meloni selbst bezeichnet sich als Konservative. Die Parlamentswahl am 25. September hatte ihr Rechtsbündnis deutlich gewonnen. Ihre Partei wurde mit 26 Prozent der Stimmen stärkste politische Kraft.

Streit mit Berlusconi über Kabinettsposten

In den vergangenen Tagen hatte es innerhalb des Rechtsbündnisses Diskussionen unter anderem über die Besetzung von Kabinettsposten gegeben. Vor allem mit Berlusconi war Meloni dabei aneinandergeraten. Der frühere Ministerpräsident hat ihr unter anderem Arroganz und mangelnde Dialogbereitschaft vorgeworfen. Meloni aber konnte diesen kurzfristigen Machtkampf für sich entscheiden, Berlusconi musste zurückrudern.

In den finalen Gesprächen mit Mattarella am Vormittag trat das Rechtsbündnis geschlossen auf, unter Führung Melonis. Auch Berlusconi sprach von einer "starken und geschlossenen Regierung", die entstehe.

Scholz und Macron wollen mit Meloni kooperieren

Aus Europa kommen Stimmen, die Bereitschaft zum Dialog mit der sich abzeichnenden neuen Regierung in Italien signalisieren. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, immer wenn es in Folge von Wahlen zu einem Regierungswechsel komme, könne dies die guten Beziehungen mit den anderen Mitgliedsstaaten nicht beschädigen, im konkreten Fall zwischen Deutschland und Italien.

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatte bereits vor der offiziellen Entscheidung Mattarellas gesagt, er sei bereit, mit der künftigen Ministerpräsidentin Italiens zusammenzuarbeiten.