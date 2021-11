Satelliten-Trümmer im All USA werfen Russland Gefährdung der ISS vor Stand: 15.11.2021 23:08 Uhr

Zweimal mussten sich die Raumfahrer auf der ISS vor Trümmern im All in Sicherheit bringen. Die USA werfen Russland nun vor, die Fragmente stammten von einem abgeschossenen Satelliten. Das Vorgehen sei gefährlich und verantwortungslos.

Die USA haben Russland vorgeworfen, mit einem Anti-Satelliten-Raketentest die Internationale Raumstation ISS in Gefahr gebracht zu haben. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte, Russland habe bei dem Test einen eigenen Satelliten zerstört und dadurch "mehr als 1500 nachverfolgbare Weltraumtrümmer" geschaffen. Entstanden seien außerdem "Hunderttausende" kleinere Fragmente.

"Dieser Test wird das Risiko für Astronauten und Kosmonauten auf der Internationalen Weltraumstation sowie für andere bemannte Raumfahrtaktivitäten bedeutend erhöhen", sagte Price. Er warf Russland ein "gefährliches und verantwortungsloses" Vorgehen vor. "Wir werden weiterhin sehr deutlich machen, dass wir diese Art von Aktivitäten nicht dulden werden", sagte Price.

Nasa beobachtet Trümmerfeld

Zuvor musste die ISS wegen einer möglichen Kollision mit Weltraumschrott zweimal kurzzeitig geräumt werden. Die sieben Raumfahrer hätten sich zwei Mal in zwei an der Station angedockten Raumschiffen in Sicherheit gebracht, sagte der Kosmonaut Pjotr Dubrow der russischen Staatsagentur Tass zufolge. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer wechselte laut der Europäischen Weltraumorganisation Esa in die "Crew Dragon". Im Falle eines Zusammenstoßes hätte die Besatzung so schnell zur Erde zurückfliegen können.

Kurze Zeit später gab es jeweils Entwarnung. Die Raumfahrer konnten wieder in die Station zurückkehren. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos teilte mit, das Trümmerfeld habe sich wieder von der ISS entfernt. "Die Station befindet sich in der grünen Zone." Nach Angaben der US-Raumfahrbehörde Nasa dürfte die Gefahr für die ISS noch ein paar Tage anhalten und so die Arbeit der ISS-Besatzung unterbrechen. Man verfolge den Flug des Trümmerfeldes im All.

Test einer Anti-Satelliten-Rakete?

In der Folge wurden Vermutungen laut, der Weltraumschrott könnte durch den Test einer russischen Anti-Satelliten-Rakete entstanden sein. Das auf Daten über Satelliten spezialisierte Unternehmen Seradata erklärte, bei einem solchen Test sei ein alter sowjetischer Satellit namens Cosmos 1408 zerstört worden. Dessen Trümmer könnten jetzt die ISS bedroht haben. Auch der Harvard-Astronom Jonathan McDowell hielt diese Erklärung für möglich.

Das Weltraumkommando der US-Streitkräfte erklärte zunächst lediglich, es wisse von einem "Trümmer-erzeugenden Ereignis im Weltraum". "Wir arbeiten aktiv daran, das Trümmerfeld zu charakterisieren."