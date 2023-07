Hitzewelle in Südeuropa Gesperrte Akropolis und Alarmstufe Rot in Italien Stand: 15.07.2023 12:49 Uhr

Der bislang heißeste Tag des Jahres in Griechenland, Alarmstufe Rot in Italien: Die Hitze hat den Süden Europas fest im Griff. Durch die große Trockenheit steigt zudem die Gefahr von Waldbränden.

Die Hitzewelle in Südeuropa hält an - in Griechenland soll der Höhepunkt der Temperaturen inzwischen erreicht sein. Am Freitag wurde in Theben, rund 50 Kilometer nordwestlich von Athen, mit 44,2 Grad Celsius die bislang höchste Temperatur des Jahres gemessen, wie das Nationale Observatorium mitteilte. Für das Wochenende erwarteten die Meteorologen keinen Rückgang der Hitze.

Den zweiten Tag in Folge schlossen Behörden für die heißesten Stunden die Akropolis in Athen. Wie das Kulturministerium mitteilte, bleibt das Wahrzeichen von 11.30 bis 17.30 Uhr geschlossen. Schon am Vortag hatte es Schließzeiten für die Touristenattraktion gegeben. Am Freitagvormittag hatte eine Touristin während des Besuches auf dem Akropolis-Hügel einen leichten Hitzschlag erlitten.

Das Umwelt- und Energieministerium rief dazu auf, den Einsatz von privaten Autos zu reduzieren, weil Abgase in Ballungszentren wie Athen und Thessaloniki bei der Hitze die Luft stärker belasteten. Außerdem wurde wegen der erhöhten Feuergefahr zur Vorsicht im Umgang mit Kraftstoffen wie Benzin geraten. Die Bahngesellschaft OSE kündigte an, dass die Züge wegen der hohen Temperaturen langsamer fahren würden, damit die Sicherheit auf den heißen Schienen gewährleistet bleibe.

Alarmstufe Rot in italienischen Städten

In Italien erließ das Gesundheitsministerium für mehrere Städte eine Hitzewarnung der Alarmstufe Rot: Darunter sind neben der Hauptstadt Rom auch Bologna und Florenz. In der Region Neapel starben der Zeitung "Il Messaggero" zufolge zwei Amateurfußballer im Alter von 48 und 51 Jahren infolge von vermutlich von der Hitze ausgelösten Beschwerden.

Für das Land ist auch für die kommenden Tage keine Abkühlung in Sicht: Am Dienstag könnte es in Rom sogar 42 oder 43 Grad heiß werden. Damit könnte der bisherige Hitzerekord von 40,5 Grad aus dem August 2007 für die italienische Hauptstadt fallen. Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien könnte in diesen Tagen sogar die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur von 48,8 Grad überschritten werden.

Auch Norditalien bleibet nich von Extremtemperaturen verschont: Für Mailand werden am Dienstag 38 Grad erwartet. Durch den Klimawandel träten solche Situation sehr viel häufiger auf und seien zudem intensiver, sagte Meteorologe Claudio Cassardi gegenüber "Il Messaggero".

Brände auf Naxos und in Kroatien

Durch die große Trockenheit und stellenweise aufziehende Winde steigt die Gefahr von Waldbränden. Auf der griechischen Ferieninsel Naxos brach bereits ein Buschfeuer aus, das mit Löschzügen und Hubschraubern gelöscht werden konnte.

Auch in Kroatien brannte es, dort war bereits am Donnerstag im Hinterland der Küstenstädte Sibenik und Primosten ein Feuer ausgebrochen. Rund 140 Feuerwehrleuten sei es gelungen, die Flammen bis zum Freitag niederzukämpfen, berichtete das kroatische Nachrichtenportal "index.hr".

Die Europäische Weltraumagentur ESA warnte, dass die Hitzewelle neben Griechenland, Italien, Spanien und Frankreich auch Deutschland und Polen erfassen werde.