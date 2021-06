Wegen Delta-Variante England verschiebt Lockerungen

Für England geplante Lockerungen der Corona-Maßnahmen werden um einen Monat verschoben. Durch die ansteckendere Delta-Variante steige die Zahl der Fälle um 64 Prozent je Woche, erklärte Premier Johnson.

Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus verschiebt die britische Regierung die geplante Aufhebung der letzten Corona-Beschränkungen in England um vier Wochen. Nach derzeitigem Stand sei er aber "zuversichtlich, dass wir nicht mehr als vier Wochen brauchen und nicht über den 19. Juli hinausgehen werden", sagte Premierminister Boris Johnson.

Die Zeit solle genutzt werden, um das Impfprogramm des Landes zu beschleunigen, so Johnson. Die Zahl der Fälle steige um 64 Prozent je Woche, und es müssten immer mehr Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden. Ein umsichtiges Vorgehen jetzt könne Tausende Leben retten.

Nur wenige Regeln werden gelockert

Ursprünglich hätten die letzten Beschränkungen bereits am Montag kommender Woche aufgehoben werden sollen. So sollten Diskotheken wieder öffnen und Veranstaltungshallen, Hotels und Restaurants wieder mit voller Kapazität genutzt werden können. Dies ist nun um vier Wochen verschoben.

Ab Montag werden nun lediglich die Regeln für Hochzeiten und wenige andere Kulturveranstaltung gelockert - dort sind nun auch wieder mehr als 30 Gäste erlaubt. Die anderen Landesteile Schottland, Wales und Nordirland haben eigene Corona-Regeln, die sich jedoch nur geringfügig von denen in England unterscheiden. In einigen Regionen wurden auch dort geplante Lockerungen zunächst aufgeschoben.

Die zuerst in Indien entdeckte Delta-Virusvariante könnte nach Einschätzung der britischen Gesundheitsbehörden um 60 Prozent ansteckender sein als die bisher in Großbritannien vorherrschende Alpha-Variante. Sie breitete sich im Königreich zuletzt stark aus und macht inzwischen mehr als 90 Prozent der Neuinfektionen aus. Wissenschaftler haben vor einer dritten Welle in Großbritannien gewarnt, sollte sich die gegenwärtige Entwicklung fortsetzen.