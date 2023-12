Großbritannien Die Hoffnung auf einen Sieg über das HI-Virus Stand: 01.12.2023 07:10 Uhr

In Großbritannien infizieren sich immer weniger Menschen mit dem HI-Virus. Das lässt dort die Hoffnung wachsen, dass das Virus in absehbarer Zeit besiegt werden kann. Eine breite Testreihe führte zu zwei überraschenden Erkenntnissen.

Wenn Elton John singt, spricht, auftritt, hören viele zu, auch die Abgeordneten im britischen Parlament. Der Popgigant setzt sich seit Jahren mit seiner Stiftung dafür ein, die Ausbreitung von HIV zu stoppen, die Stigmatisierung aufzulösen und Betroffene zu unterstützen.

In dieser Woche traf er im Unterhaus Politiker, um über Gesundheitspolitik zu sprechen und hatte eine Botschaft: "Die Zahl der Neuinfektionen ist im Vereinigten Königreich um 46 Prozent seit 2015 gefallen. Großbritannien könne das erste Land sein, dass diesen schrecklichen Virus schlägt. Lasst es uns anpacken."

Für diesen Optimismus gibt es einen guten Grund. Früh erkannt kann HIV gut behandelt werden. Außerdem gibt es Medikamente, die - vor einem Sexualkontakt eingenommen - eine Ansteckung verhindern.

Versuch und Erkenntnis

Besonders wichtig ist es jedoch, aufzuklären und Tests durchzuführen. Der britische Gesundheitsdienst NHS hat gerade erst einen Versuch abgeschlossen, um mehr Tests durchzuführen. Wer in England einen Bluttest durchführen lassen musste - egal aus welchem Grund - wurde automatische auf HIV getestet, es sei denn, er oder sie hat widersprochen.

Im Rahmen dieses Projekts wurden in 33 Krankenhäusern in Regionen, in denen die Infektionsraten höher liegen, insgesamt 3500 Tests durchgeführt. Seit April 2022 wurden so etwa 580 HIV-Fälle aufgespürt.

"So stellen wir eine Infektion vor allem bei denen fest, die sich wahrscheinlich nicht auf HIV hätten testen lassen", sagt Nicola Jones von der Hilfsorganisation Terrence Higgins Trust. "Positiv getestet wurden in diesem Versuch vor allem mehr heterosexuelle Menschen, Frauen und Schwarze."

Überraschte Erkrankte

Die meisten der positiv getesteten Personen wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass sie sich mit HIV infiziert haben. Die frühe Diagnose ermöglicht eine deutlich bessere Behandlung. Die Patienten leben länger und verspüren deutlich weniger Einschränkungen. Und wer von seiner Erkrankung weiß, kann auch dazu beitragen, weitere Infektionen zu vermeiden.

Mehr Tests sind ein wichtiger Schritt, um das Ziel der Regierung zu erreichen, die Zahl der Neuinfektionen bis 2030 auf Null zu senken.

Ein neuer Trend

Seit zwei Jahren schon verzeichnen Gesundheitsexperten einen neuen Trend: Die Zahl der positiv getesteten heterosexuellen Personen in England übersteigt die der homosexuellen. Für das Jahr 2022 registrierten die Behörden 1101 beziehungsweise 1731 Fälle. Eine Entwicklung, die zeigt, warum es wichtig ist, die Tests auszuweiten.

Nicola Jones weist darauf hin, dass zwar nach wie vor proportional gesehen sich mehr homosexuelle Menschen mit HIV infizieren als heterosexuelle. Doch um die Krankheit auszulöschen, sind Bemühungen in allen gesellschaftlichen Kreisen nötig.

Die Regierung hat nun angekündigt, das Projekt fortzusetzen und auszuweiten. Vielleicht auch, weil Elton John sich so vehement dafür eingesetzt hat.