Europa-Gipfel in Granada Mehr Symbolik gegen Russland geht kaum Stand: 05.10.2023 04:41 Uhr

Wenn heute im spanischen Granada Staats- und Regierungschefs aus allen Ecken Europas zusammenkommen, soll erneut ein klares Signal an den Mann im Kreml gesendet werden. Doch es gibt durchaus auch Konfliktpotenzial bei diesem besonderen Gipfeltreffen.

Es gab Zweifel, vor gut einem Jahr, als die Europäische Politische Gemeinschaft gegründet wurde. Noch ein europäischer Club - was soll das, fragten Kritiker, sogar unter den Staats- und Regierungschefs.

Schließlich gab es schon den Europarat, für Menschenrechte und Zusammenarbeit, es gab die für Friedenssicherung zuständige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und - natürlich - die Europäische Union mit 27 Mitgliedern.

Aber Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzte sich durch, der neue Club war seine Idee. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine, so forderte er, sei es die historische Pflicht nicht nur der EU, sondern aller Europäer, als Wertegemeinschaft zusammenzustehen. Den Namen für das neue Format lieferte Macron gleich mit: Une Communauté Politique Européenne, eine Europäische Politische Gemeinschaft. Als Signal an Putin, dass die Europäer von Island bis Italien, von Portugal über den Balkan bis in die Republik Moldau zusammenarbeiten. Und dass Russland isoliert ist.

Konkrete Zusammenarbeit über die EU-Grenzen hinweg

Bei dem Symbol sollte es aber nicht bleiben. Konkrete Zusammenarbeit über die EU-Grenzen hinweg sind bis heute, beim dritten Treffen in Granada, das Ziel - in Sicherheitsfragen, bei der Energieversorgung, mit Handelserleichterungen, aber auch mit ganz praktischen Dingen wie Studenten- und Jugendaustausch.

Der französische Präsident musste nicht erwähnen, wer nicht Mitglied im Club werden sollte. Russland und Belarus erhielten keinen Einladung.

Granada als Kontrastprogramm

Bundeskanzler Scholz unterstütze Macrons Idee von Beginn an. Das sei "ein sehr interessanter Vorschlag, mit der großen Herausforderung umzugehen." Nur wenige Wochen später folgte schon der Gründungsgipfel in Prag, im Oktober 2022. Noch weiter östlich dann das zweite Treffen im Frühjahr dieses Jahres, in Moldau, Nachbarrepublik der Ukraine und selbst in ständiger Sorge vor russischen Übergriffen.

Insofern wird das südspanische Granada jetzt ein Kontrastprogramm bieten für die mehr als 40 Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa. Zum traditionellen Familienfoto werden sie auf die Alhambra chauffiert, die Stadtburg, Weltkulturerbe, baulicher Höhepunkt der islamischen Kunst in Europa und eine der meistbesuchten Touristenattraktionen auf dem Kontinent.

Reihen sich alle in die Anti-Putin-Front ein?

Die Gipfelthemen aber werden wieder osteuropäische Themen sein. Die Lage in der Ukraine an erster Stelle, man will wieder Geschlossenheit in Richtung Moskau demonstrieren. Aber es ist bei weitem nicht sicher, ob alle sich in die Anti-Putin-Front einreihen.

Auch die Eskalation im Kaukasus sollte Thema sein, die EU hatte eine Vermittlungsinitiative zwischen Armenien und Aserbaidschan vorbereitet. Daraus wird nun aber voraussichtlich nichts - Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat kurzfristig abgesagt. Weil die Stimmung unter den Gipfelteilnehmern "antiaserbaidschanisch" sei, so zitiert die Nachrichtenagentur dpa die aserbaidschanischen Nachrichtenagentur APA.

Für die EU-Spitzen könnte sich da ein Problem zusammenbrauen, denn die EU ist angewiesen auf umfangreiche Gaslieferungen aus Aserbaidschan, sie sollen einen großen Teil der russischen Gaslieferungen ersetzen.

Auch Konflikt an der Grenze zum Kosovo kommt zur Sprache

Und noch ein Krisenherd wird den Gipfel in Granada beschäftigen: Serbiens Säbelrasseln an der Grenze zum Kosovo. Hier könnte sich die Chance zu einem direkten Gespräch ergeben, die Spitzen beider Länder sind da.

Das Besondere an der Europäischen Politischen Gemeinschaft könnte dann zu einem Vorteil werden: verbündete und verfeindete Länder kommen zusammen, es müssen keine Beschlüsse gefasst werden, man trifft sich einfach nur, um zu reden.