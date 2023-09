Trauer um Schauspieler Dumbledore-Darsteller Michael Gambon gestorben Stand: 28.09.2023 14:13 Uhr

Seine bekannteste Rolle war die des Albus Dumbledore, des Schulleiters von Hogwarts, der wohl bekanntesten Zauberschule der Welt. Nun ist Michael Gambon im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der irisch-britische Schauspieler Michael Gambon ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in Folge einer Lungenentzündung, wie seine Familie mitteilen ließ. Gambon brillierte unter anderem in "The King’s Speech". Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch seine Rolle als Zauberer Albus Dumbledore in sechs von acht Harry-Potter-Filmen.

Ganz gleich, welche Rolle Gambon im Laufe seiner mehr als fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere annahm - ein Markenzeichen war stets seine prägnante und tiefe Stimme. Gambon hatte die Rolle des Dumbledore nach dem Tod seines Vorgängers Richard Harris im Jahr 2002 übernommen.