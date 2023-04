TV-Verfilmung der Serie Harry-Potter soll auch im Fernsehen zaubern Stand: 13.04.2023 11:34 Uhr

Die Abenteuer des berühmten Zauberschülers Harry Potter sollen als TV-Serie aufgelegt werden. Der Start der Produktion, an der auch Schriftstellerin J.K. Rowling beteiligt ist, steht aber noch nicht fest.

Einer der berühmtesten Zauberschüler der Welt soll auf die Fernsehbildschirme zurückkommen: Das US-Unternehmen Warner Bros. Discovery will die "Harry Potter"-Saga als Serie verfilmen. Die Serie um die magische Welt der Zauberschule Hogwarts soll sich laut Warner Bros. Discovery mit den Geschichten aus jedem der sieben Bücher insgesamt über zehn Jahre erstrecken.

Wie das Unternehmen bekanntgab, soll die Serie eine "getreue Adaption" der Bücher von Schriftstellerin J.K. Rowling sein. Und damit das auch gelingt, ist die britische Schriftstellerin als ausführende Produzentin mit an Bord. "Ich freue mich darauf, Teil dieser neuen Adaption zu sein, die einen Grad an Tiefe und Detailreichtum ermöglicht, den nur eine lange Fernsehserie bieten kann", erklärte sie.

Drehstart steht bislang nicht fest

Ausgestrahlt werden soll die Serie später auf dem Streamingdienst HBO Max. Wann die Serie gedreht wird, ist noch nicht bekannt. Die Serie folgt damit auf die bereits erfolgreiche Verfilmung der Buchreihe. Die Romane wurden in acht Teilen mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in den Hauptrollen verfilmt, die an den Kinokassen weltweit rund 6,5 Milliarden Euro einspielten.

1997 erschien mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" der erste Band der Saga um den Zauberschüler und die magische Welt der Zauberschule Hogwarts. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 79 Sprachen übersetzt.