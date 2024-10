eilmeldung Einsatz für atomare Abrüstung Friedensnobelpreis für Organisation Nihon Hidankyo Stand: 11.10.2024 11:34 Uhr

Die japanische Organisation Nihon Hidankyo erhält den Friedensnobelpreis 2024. Das teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo mit. Nihon Hidankyo setzt sich für nukleare Abrüstung ein.

Der Friedensnobelpreis 2024 geht an die japanische Friedensorganisation Nihon Hidankyo. Die Organisation wird damit für ihren Einsatz für eine atomwaffenfreie Welt geehrt. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt.

Man habe die Organisation noch nicht erreichen können, um ihr von ihrer Auszeichnung zu berichten, sagte der neue Vorsitzende des Komitees, Jørgen Watne Frydnes, bei der Preisbekanntgabe. Der Friedensnobelpreis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (umgerechnet rund 967.000 Euro) dotiert.

Nihon Hidankyo wurde von Überlebenden der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gegründet. Direkt bei oder in den Folgen der Atombomben starben rund 200.000 Menschen.

Deutlich weniger Nominierungen

In Zeiten von Nahost-Krieg, Ukraine-Krieg und Dutzenden weiteren gewalttätigen Konflikten hatte sich in diesem Jahr vor der Preisbekanntgabe kein klarer Favorit auf den Friedensnobelpreis abgezeichnet. Nominiert wurden diesmal insgesamt 286 Kandidatinnen und Kandidaten, unter ihnen 197 Persönlichkeiten und 89 Organisationen.

Das waren deutlich weniger als in den Vorjahren. Die Namen der Nominierten werden von den Nobel-Institutionen traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

Wichtigster Preis für Menschenrechte

Im vergangenen Jahr war die inhaftierte iranische Aktivistin Narges Mohammadi für ihr Eintreten für Frauenrechte und Demokratie sowie gegen die Todesstrafe ausgezeichnet worden. Der Friedensnobelpreis gilt als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Verdienste um Abrüstung, Friedenssicherung und Menschenrechte.

Feierlich überreicht werden die Nobelpreise allesamt traditionell an Alfred Nobels Todestag am 10. Dezember - der Friedensnobelpreis dabei als einziger nicht in Stockholm, sondern in Oslo.