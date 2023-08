Ostfrankreich Trauer in Wintzenheim nach tödlichem Brand Stand: 10.08.2023 18:34 Uhr

Nach dem Brand einer Ferienunterkunft mit elf Toten steht die Gemeinde Wintzenheim unter Schock. Zur Brandursache wird ermittelt. Hinweise zu missachteten Sicherheitsnormen verdichten sich.

Die kleine Gemeinde Wintzenheim im Elsass wurde am Mittwoch durch einen tödlichen Brand in die Schlagzeilen katapultiert. Auch heute, ein Tag nach der Katastrophe, sind die Menschen in tiefer Trauer. Anwohner legten Blumen vor dem Unglücksort ab.

"Wir sind alle berührt von diesem Drama. Es ist das Mindeste, hier unsere Solidarität auszudrücken gegenüber den Opfern, ihren Angehörigen, den Familien, den Betreuern", sagte ein Anwohner, während er sichtlich bewegt seinen Blumenstrauß unter den grünen Lattenzaun des Geländes steckte. Alle seien betroffen, auch die Einwohner dieser Gemeinde.

Missachtete Sicherheitsvorkehrungen stehen im Raum

Die Ministerin für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Fadila Khattabi, ist nach Nancy gereist zu einem Treffen mit Angehörigen der Opfer. Jennyfer, Claude, Jérôme und Jimmy - sie waren zwischen 23 und 49 Jahre alt. Die Familien warten auf Aufklärung und trauern. Im Sender BFM-TV versicherte die Ministerin: "Die Ermittlungen kommen voran. Eine gerichtliche Untersuchung läuft. Alle Familien haben das Recht, die Wahrheit, die ganze Wahrheit zu erfahren."

Die zuständige Vizestaatsanwältin aus Colmar, Nathalie Kielwasser, verkündete in französischen Medien: "Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde die vorgeschriebene Sicherheitsabnahme nicht realisiert." Die Ferienunterkunft, die den Normen für Gebäude mit Publikumsempfang unterliegt, sei offenbar nicht von der zuständigen Abnahmekommission besucht worden, präzisierte Kielwasser.

Und noch weitere Details sind inzwischen bekannt: Die vorhandenen Feuermelder waren nicht die, die für Herbergen vorgeschrieben sind. Denn diese müssten mit einem Alarmsystem bei der Feuerwehr verbunden sein. Wie es um Feuerlöscher und Fluchtwege stand, wird untersucht. War es ein Schwelbrand? Noch ist die Ursache unklar.

Laut Vizestaatsanwältin Kielwasser war das Feuer im Obergeschoss ausgebrochen. 20 Experten der Spurensicherung arbeiten vor Ort, noch sind nicht alle Daten ausgewertet. Das Team verfügt über ein mobiles Labor zur Identifizierung der Leichen. Es ist derselbe Typ, den Frankreich an die Ukraine zur Identifizierung von Kriegstoten geliefert hat. Gegen die unter Schock stehende Besitzerin wird noch nicht strafrechtlich ermittelt.

Tödlichster Brand seit Jahren in Frankreich

Der Brand in Wintzenheim ist die tödlichste Katastrophe in Frankreich seit einem Brand in einer Bar in Rouen im Jahr 2016. Damals waren 14 Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Besitzer wurden damals wegen Missachtung von Sicherheitsnormen zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.