Wintzenheim in Ostfrankreich Tote nach Brand in Ferienunterkunft Stand: 09.08.2023 13:31 Uhr

Bei einem Brand in einem Ferienheim im Elsass sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei würden noch vermisst, teilte die Feuerwehr mit. In dem Haus machten Menschen mit Behinderung Urlaub.

Nach dem Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass sind neun Menschen tot aufgefunden worden. Französische Medien zitieren Philippe Hauwiller, den Einsatzleiter der Feuerwehr, mit den Worten, neun Leichen seien gefunden worden, nach zwei Vermissten werde noch gesucht.

Zuvor waren in Wintzenheim bei Colmar zehn Menschen mit Behinderung und ein Betreuer vermisst worden. Der Ort liegt bei Colmar, etwa 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Feuerwehr: Flucht war nicht möglich

Das Feuer in der Ferienunterkunft war am Morgen gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. 300 von 500 Quadratmetern des Hauses standen in Flammen. Mit Hilfe von Dutzenden Feuerwehrleuten und Gendarmen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Bei dem Feuer wurde auch ein Mensch verletzt, ein weiterer stehe unter Schock, teilte die Präfektur mit. Insgesamt 17 Menschen wurden demnach in Sicherheit gebracht. In der Unterkunft hielt sich laut Präfektur eine Erwachsenengruppe aus Nancy auf. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einer Gruppe von einem Verband, der sich um Menschen mit einer Behinderung kümmert. Für die Bewohner im ersten Stockwerk sei es unmöglich gewesen, aus eigener Kraft zu fliehen.

Präfektur kündigte Ermittlungen an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb zu dem Brand auf Twitter: "Angesichts dieser Tragödie denke ich an die Opfer, an die Verletzten, an die Menschen, die ihnen nahe stehen." Premierministerin Élisabeth Borne nannte den Vorfall schrecklich. Sie wolle sich zum Ort des Geschehens begeben.

Innenminister Gérald Darmanin dankte der Feuerwehr für ihren schnellen Einsatz. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Die Präfektur kündigte Ermittlungen der regionalen Staatsanwaltschaft an.