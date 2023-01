Streik und Proteste in Frankreich Mehr als eine Million gegen Rentenreform Stand: 19.01.2023 20:48 Uhr

Es war der erste Protesttag gegen die geplante Rentenreform in Frankreich - und schon bei diesem war die Beteiligung sehr groß: Die Behörden gehen von 1,1 Millionen Teilnehmenden aus, die Gewerkschaften noch von deutlich mehr.

Bei einem Großstreik und Massenprotesten haben sich in Frankreich landesweit deutlich mehr als eine Millionen Menschen den Rentenplänen der Regierung entgegen gestellt. Das Innenministerium nannte am Abend eine Zahl von 1,1 Millionen Teilnehmenden, die Gewerkschaften sprachen von einer Beteiligung von mehr als zwei Millionen Menschen bei mehr als 200 Protestaktionen.

Die Erwartungen wurden damit deutlich übertroffen. Am Nachmittag hatten die Veranstalter noch davon gesprochen, sie hofften auf bis zu eine Million Teilnehmer, die Sicherheitskräfte rechneten mit 550.000 bis 750.000. Traditionell klaffen die Zahlenangaben zu Demonstrationen zwischen beiden Seiten in Frankreich weit auseinander.

Zudem streikten landesweit und branchenübergreifend Gegnerinnen und Gegner des wohl wichtigsten Vorhabens der Regierung. Sie legten einen Teil des Zugsystems und des Flugverkehrs lahm, drosselten die Stromproduktion, bestreikten Raffinerien, Schulen und Krankenhäuser.

Allein in Paris beteiligten sich nach Angaben der Behörden mehr als 80.000 Menschen an einer Kundgebung. Bild: AFP

Weiterer Protesttag am 31. Januar geplant

In Paris kam es am Rande einer Demonstration zu Ausschreitungen. Mitglieder des sogenannten Black Bloc, die sich häufig unter Demonstranten mischen und für Randale sorgen, zielten mit Mülleimern, Flaschen und Feuerwerkskörpern auf Sicherheitskräfte, die ihrerseits Tränengas einsetzten.

Für den 31. Januar kündigten die Gewerkschaften einen neuen landesweiten Streik- und Aktionstag an. Bereits am ersten Aktionstag gingen bereits mehr Menschen gegen die geplante Rentenreform der Mitte-Regierung unter Präsident Emmanuel Macron auf die Straße als beim Höhepunkt der Proteste in dessen erster Amtszeit. Damals hatten sich nach wochenlangen Streiks gegen eine Rentenreform Ende 2019 an einem Tag gut 800.000 Menschen beteiligt. Die Reform wurde letztlich wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Macron will an Reform festhalten

Weil sich das aktuelle Rentensystem wegen der alternden Bevölkerung langfristig nicht finanziert, will Frankreichs Regierung das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Außerdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden. Die monatliche Mindestrente soll auf etwa 1200 Euro steigen.

Derzeit liegt das Renteneintrittsalter bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Durchschnitt aber später: Wer nicht lang genug eingezahlt hat, um Anspruch auf eine volle Rente zu haben, arbeitet auch länger.

Trotz der landesweiten Proteste will Macron allerdings an der Reform festhalten. Während einer Pressekonferenz beim französisch-spanischen Gipfeltreffen in Barcelona sagte er, die Reform und die Anhebung des Rentenalters seien notwendig. "Wir werden dies mit Respekt, im Geiste des Dialogs, aber auch mit Entschlossenheit und Verantwortung tun", sagte der Präsident.