Eilmeldung Verteidigungsallianz Finnland ist offiziell NATO-Mitglied Stand: 04.04.2023 15:13 Uhr

Die NATO hat ab sofort nicht mehr 30, sondern 31 Mitglieder. Der finnische Außenminister Haavisto überreichte die Beitrittsurkunde seines Landes an US-Außenminister Blinken und schloss damit den Aufnahmeprozess ab.

Finnland ist offiziell Mitglied des Militärbündnisses NATO geworden. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto überreichte dazu in Brüssel die Beitrittsurkunde an seinen US-Kollegen Antony Blinken, der sie am Gründungsort des Verteidigungsbündnisses in Washington verwahren wird. Mit diesem Schritt wurde der Aufnahmeprozess endgültig abgeschlossen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Blinken sprachen von einem "historischen Tag" für die NATO und für Finnland. Damit hat das Bündnis nicht mehr 30, sondern 31 Mitglieder.

Im Anschluss an die Übergabe der Urkunde wurde die finnische Flagge erstmals vor dem NATO-Hauptquartier gehisst - alphabetgetreu zwischen denjenigen von Estland und Frankreich. Zu der Zeremonie kamen neben dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihre 29 Kollegen der anderen aktuellen Mitgliedstaaten.

Der Weg in die NATO Der Weg eines Landes in die NATO kann nur Schritt für Schritt gegangen werden: Zuerst muss der Beitrittskandidat in Brüssel offiziell sein Interesse anmelden. Dann prüft die Allianz, ob die Bewerber die Voraussetzungen erfüllen.



Neue NATO-Mitglieder müssen nämlich europäische Länder und Demokratien sein, die Minderheiten fair behandeln, sich für friedliche Konfliktlösungen stark machen und sowohl den Willen als auch die Fähigkeiten haben, sich militärisch im Bündnis zu engagieren.



Ist das der Fall und sagen alle NATO-Staaten "Ja", werden die Kandidaten zu formellen Beitrittsgesprächen eingeladen. Der NATO-Erweiterung, in diesem Fall nach Norden, müssen dann am Ende ebenfalls alle 30-Mitgliedsländer zustimmen. In Deutschland entscheidet darüber der Bundestag.



Von Stephan Ueberbach, ARD-Studio Brüssel

Genau 74 Jahre nach der Gründung

Die Aufnahme Finnlands erfolgte genau 74 Jahre nach der Gründung der NATO am 4. April 1949 in Washington. Stoltenberg sagte, er könne sich kaum etwas Besseres vorstellen, als den Geburtstag mit dem Beitritt Finnlands zu feiern. Der Norweger machte zudem deutlich, dass er die NATO-Norderweiterung als Zeichen für ein Scheitern der Politik von Russlands Präsident Wladimir Putin sieht.