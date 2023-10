Migration in die EU Polen und Tschechien verstärken Grenzkontrollen Stand: 03.10.2023 14:09 Uhr

Nach Deutschland wollen nun auch Polen und Tschechien temporäre Grenzkontrollen einführen. Es geht um die Grenzen zur Slowakei. Hintergrund ist der Anstieg der Migration über die Balkanroute.

Tschechien und Polen haben verschärfte Kontrollen entlang ihrer Grenzen zur Slowakei angekündigt. Damit sollten illegale Migrationsströme eingedämmt und die Arbeit von Schleusern erschwert werden, teilten beide Länder mit.

"Notwendige Maßnahme gegen Schlepperbanden"

Von morgen an würden die verschärften Kontrollen zunächst für zehn Tage beginnen. Der Zeitraum könne aber auch verlängert werden. "Dies ist eine notwendige Maßnahme zur wirksamen Bekämpfung von Schlepperbanden und illegaler Migration", schrieb Tschechiens Innenminister Vit Rakusan auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Die Kontrollen werde es stichprobenartig entlang der gesamten Grenze zur Slowakei geben. Der grenzüberschreitende Verkehr solle so wenig wie möglich eingeschränkt und Reisende nicht unnötig belastet werden.

Slowakei reagiert verärgert

Die Slowakei reagierte verärgert auf die Ankündigung. "Die Migration braucht eine europäische Lösung an den Außengrenzen", forderte der geschäftsführende Ministerpräsident der Slowakei, Ludovit Odor. Er warnte vor einem "Dominoeffekt", der dazu führen könnte, dass immer mehr EU-Staaten an den Binnengrenzen kontrollieren. "Das bezahlen wir alle mit unserem Geld - mit unsicherem Ergebnis", kritisierte Odor.

Migration über Balkanroute

Die Slowakei sieht sich mit einer steigenden Zahl von Migranten konfrontiert, die auf dem Weg nach Deutschland und Westeuropa ins Land kommen. Die Migranten, vor allem junge Männer aus dem Nahen Osten und Afghanistan, kommen zumeist über die sogenannte Balkanroute.

Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski erklärte, er habe seine Amtskollegen in Deutschland, der Slowakei, Österreich und Tschechien sowie die Europäische Kommission über die neuen Kontrollen informiert. In den vergangenen Wochen habe man an der Grenze zur Slowakei 551Migranten entdeckt und festgenommen. Deshalb ergreife Polen nun entschiedene Maßnahmen.