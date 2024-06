Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine "Ein historischer Moment für uns alle" Stand: 25.06.2024 18:04 Uhr

Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine sind offiziell gestartet. Auch die Gespräche mit Moldau sollen heute beginnen. Doch ob und wann tatsächlich ein EU-Beitritt folgt, ist offen. Gerade Ungarn äußert sich skeptisch.

Die Europäische Union hat offiziell die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eröffnet. Vertreter der 27 EU-Mitgliedstaaten und Abgesandte aus der Ukraine trafen sich in Luxemburg zu einer ersten Sitzung, bei der unter anderem den Vertretern Kiews die Leitlinien für die Gespräche ausgehändigt wurden.

"Dies ist ein historischer Moment für uns alle und ein Meilenstein in unserer Beziehung", sagte die belgische Außenministerin Hadja Lahbib im Namen der EU zum Auftakt des Treffen. Der Erweiterungsprozess sei eine geopolitische Investition in Frieden, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand.

Ukrainischer Regierungschef: Viel Arbeit vor uns

Der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal sprach ebenfalls von einem "historischen Moment" für sein Land und Europa. "Wir sind uns darüber im Klaren, dass auf dem Weg zum Beitritt noch viel Arbeit vor uns liegt", sagte Schmyhal, der in Luxemburg per Videokonferenz zugeschaltet war. "Wir sind dazu bereit", erklärte er angesichts der nötigen Reformen, die Voraussetzung für einen EU-Beitritt sind.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits zuvor von einem historischen Ereignis gesprochen. "Das ist der Tag, auf den die Ukraine seit Jahrzehnten zustrebt. Und nun wird es Wirklichkeit. Die Ukraine wird niemals vom Pfad zu einem vereinten Europa abzubringen sein, zu unserem gemeinsamen Zuhause für alle europäischen Nationen", sagte er in einer in Kiew verbreiteten Videobotschaft.

Auch Gespräche mit Moldau beginnen

Auf der Tagesordnung der ersten Regierungskonferenz am Dienstag stand eine Vorstellung der Leitlinien und Grundsätze für die Verhandlungen durch die EU. Erste inhaltliche Gespräche dürften nach Angaben von Diplomaten im Verlauf der nächsten zwölf Monate beginnen. Bis dahin muss die EU-Kommission noch in einem sogenannten Screening prüfen, inwieweit das nationale Recht der Beitrittskandidaten noch vom EU-Recht abweicht.

Im Anschluss an die Gespräche mit der Ukraine war zudem der Beginn der Beitrittsgespräche mit dessen kleinen Nachbarland Moldau geplant. "Beide Länder haben im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, der Korruptionsbekämpfung und auch der Pressefreiheit enorme Fortschritte gemacht", begrüßte die deutsche Europa-Staatssekretärin Anna Lührmann den Start der Verhandlungen.

Von der Leyen gratuliert zum Verhandlungsstart

Auch EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen gratulierte der Ukraine und Moldau zum Start der Verhandlungen. Beide Länder hätten eine "unermüdliche Entschlossenheit" gezeigt, auf einen EU-Beitritt hinzuarbeiten, sagte sie in einer Videobotschaft im Onlinedienst X.

Von der Leyen betonte, es gebe auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges "keine Abkürzungen" auf dem Weg zu einer EU-Mitgliedschaft.

EU mahnt weitere Reformen an

Die belgische Außenministerin Lahbib erinnerte daran, dass weitere Fortschritte im Beitrittsprozess an die Erfüllung von Bedingungen geknüpft sind und theoretisch auch wieder rückgängig gemacht werden können. "Die EU erwartet von der Ukraine, dass sie weiterhin Verantwortung übernimmt und die Glaubwürdigkeit ihrer Zusagen und ihres politischen Willens durch die Umsetzung notwendiger Reformen (...) zeigt", sagte sie.

Als konkretes Beispiel nannte sie Reformen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, die Stärkung der demokratischen Institutionen und eine Reform der öffentlichen Verwaltung. Besonderes Augenmerk sollte demnach auf die Justizreform, den Kampf gegen Korruption sowie den Schutz und die diskriminierungsfreie Behandlung von nationalen Minderheiten gelegt werden.

Letzterer Punkt ist vor allem für das EU-Land Ungarn wichtig, das eine ungarische Minderheit in der Ukraine als benachteiligt ansieht und immer wieder mit einer Blockade des Beitrittsprozesses gedroht hat. Für fast jeden Schritt im Verfahren ist Einstimmigkeit unter den 27 EU-Mitgliedern notwendig. Ungarn könnte deshalb noch häufig von seinem Veto Gebrauch machen. Mit Blick auf die Ukraine sagte Ungarns Europaminister Janos Boka, das Land sei "noch weit davon entfernt, die Beitrittskriterien zu erfüllen".

Orban: "Mit diesem Beitrittsprozess nicht einverstanden"

Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban äußerte sich kritisch über die Beitrittsgespräche. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er: "Ungarn ist mit diesem Beitrittsprozess nicht einverstanden, aber wir blockieren ihn nicht und unterstützen den Start der Verhandlungen." Die Gespräche seien "ein rein politisch motivierter Prozess".

"Aber wir müssten erst prüfen, was die Folgen wären, wenn wir ein Land im Krieg aufnehmen, dessen Grenzen in der Praxis nicht geklärt sind", sagte Orban, dessen Land am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Er fragte auch nach den Folgen des Beitritts eines solch riesigen Landes für die Landwirtschaft der EU. "Jetzt beginnen wir Verhandlungen, ohne da Klarheit zu haben, das ist nicht gut."

Beitrittsgespräche könnten Jahrzehnte dauern

Wie lange die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau dauern werden und ob sie überhaupt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden können, ist offen. Es dürfte einige Jahre dauern, bis die Länder alle Bedingungen für einen EU-Beitritt erfüllt haben. Als Voraussetzung gilt im Fall der Ukraine etwa ein Frieden mit Russland.

Die deutsche Staatssekretärin Lührmann betonte, mit Blick auf einen Beitritt der Ukraine müsse auch die EU beginnen, sich "auf diese Erweiterung vorzubereiten". Die Reformen müssten sicherstellen, dass "weniger destruktive Blockaden möglich sind".

Um die Beziehungen zur Ukraine geht es ab Donnerstag auch beim EU-Gipfel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs beraten über sogenannte Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die Kiew in ähnlicher Form bereits mit den USA vereinbart hat. Auch zwischen Deutschland und der Ukraine gibt es bereits bilaterale Vereinbarungen.