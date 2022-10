Europäische Raumfahrt Ariane 6 soll Ende 2023 abheben Stand: 20.10.2022 07:16 Uhr

Die neue Trägerrakete Ariane 6 soll die europäische Raumfahrt voranbringen. Doch der Start verschob sich immer wieder nach hinten. Nun ist klar: Die Rakete soll Ende 2023 erstmals abheben - wenn die Tests gelingen.

Drei Jahre später als ursprünglich vorgesehen soll die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 Ende 2023 zum ersten Mal starten. Voraussetzung für den Erstflug sei, dass die Tests bis dahin planmäßig verliefen, teilte die europäische Raumfahrtagentur ESA mit. Hierfür gibt es ausreichend Fortschritte, wie ESA-Chef Josef Aschbacher vor Journalisten in Paris sagte. Das Startdatum werde nun auf das letzte Quartal 2023 geschätzt, "Wir haben Vertrauen", so Aschbacher, "dass das ein sehr realistisches Datum ist".

Europäische Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen

Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die seit 1996 im Einsatz ist. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Europas Raumfahrt soll sie wettbewerbsfähiger machen. Die neue Rakete soll auch Missionen übernehmen, die bislang von der russischen Trägerrakete Sojus ausgeführt wurden.

Knapp vier Milliarden Euro

Die Entwicklungskosten belaufen sich nach Angaben der ESA bisher auf knapp vier Milliarden Euro. Das Projekt war 2014 gestartet worden, ursprünglich sollte die neue Trägerrakete 2020 starten. Doch der Start wurde mehrfach verschoben, unter anderem wegen der Corona-Pandemie.

"Wir haben natürlich jetzt ein, sage ich mal, konservatives Datum angegeben, weil wir eine gewisse Planungssicherheit brauchen", sagte Aschbacher. Zum einen für die Entwicklung der Ariane 6 und zum anderen, um einen Plan für die Nutzung aufzustellen. Man fühle sich verpflichtet, so schnell wie möglich voranzukommen, denn es gehe letztlich um einen unabhängigen Zugang Europas zum All.

Noch einige wichtige Etappen

Doch damit es bei dem nun ins Augen gefassten Termin bleibe, müsse das Raketenprogramm noch gewisse Meilensteine erreichen, so Aschbacher. Die Heißlauftests der Oberstufe auf dem Prüfstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) im baden-württembergischen Lampoldshausen müssten erfolgreich beendet, die kombinierten Tests am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana und die Überprüfung des Launchsystems begonnen werden. Der Raketenbauer ArianeGroup teilte mit, dass ein erster Heißlauftest der kompletten Oberstufe Anfang des Monats erfolgreich gestartet wurde.